Accadde Oggi: Novak Djokovic e la tripletta da fenomeno

5 aprile 2015: Novak Djokovic realizza il terzo "Sunshine Double" della carriera trionfando a Miami. Dopo la vittoria a Melbourne è dominio assoluto come nel 2011

Dopo tre mesi il 2015 di Novak Djokovic può già diventare una delle migliori stagioni della sua carriera. Al quinto Australian Open è seguita l’affermazione di Indian Wells (in finale contro Federer), e Nole si presenta ai nastri di partenza del torneo di Miami con la possibilità di vincere – come nel magico 2011 – tutti i tornei importanti del primo trimestre.

Il percorso sui campi di Key Biscayne è tutt’altro che lineare per il serbo, che cede un set già all’esordio contro Klizan per poi rischiare, e parecchio, contro l’incontrollabile Dolgopolov agli ottavi di finale che dopo due set di assoluto furore si spegne e cede con bagel nel terzo parziale. Battuti con relativo agio Ferrer e Isner in quarti e semi, la finale appare di tutt’altra difficoltà contro il n.3 del seeding Andy Murray. Contro lo scozzese c’è ovviamente del lavoro extra da fare. Nole conquista il primo parziale ma subisce il ritorno di Andy nel secondo, circostanza che lascia prevedere un terzo set di sicuro interesse. Non è così perché il serbo applica la regola già inflitta tre giorni prima a Dolgopolov e allo stesso Murray in finale all’Australian Open: bagel nell’ultimo set di puro dominio atletico, a suggellare una superiorità di Djokovic sui suoi rivali che sembra in discussione solo fino a che lui stesso decide che, spesso nei turni finali dei tornei, è arrivato il momento di ingranare un’altra marcia.

Si tratta per Nole della terza doppietta IW-Miami in carriera. Grazie al “Sunshine Double” targato 2015 Djokovic scavalca Federer in questa speciale classifica (lo svizzero è fermo alle due conquistate nel 2005 e nel 2006). L’anno seguente riuscirà addirittura a doppiare il suo rivale firmando la quarta doppietta personale, undicesima complessiva nella storia dei due tornei. Sarà forse per questo che Roger Federer, in questo 2017, ha deciso di ritornare a fare il fenomeno e vincere tutto quello che c’era da vincere.