Coppa Davis, gli azzurri da Charleroi: “Il campo è molto veloce”

In attesa che Fognini sciolga i dubbi sulla sua presenza in campo arrivano le prime dichiarazioni da Charleroi. Parlano coach Barazzutti e Lorenzi

–2 a Belgio-Italia, la sfida di quarti di finale che potrebbe riportare gli azzurri al penultimo atto della Coppa Davis dopo tre anni (ultima apparizione la semifinale del 2014 contro la Svizzera, poi vincitrice del torneo). A tenere banco era il dubbio Fognini, uscito malconcio dalla grande settimana di Miami, ma è di pochi minuti fa la notizia del suo forfait. Coach Barazzutti aveva spiegato i dubbi relativi alla presenza del ligure: “Fognini ha problemi a un piede e dolore al polso (gli fa eco Seppi – come sempre il burlone del gruppo – “E al cervello…”), due piccoli infortuni che si trascina dietro da un po’ di tempo. Sarà Giannessi il nostro quarto uomo: sicuramente sarà contento di prendere parte alla sfida”. Una battuta anche sugli avversari: “Il Belgio è una squadra molto forte, ha disputato una finale e ha elementi che sanno giocare bene in Davis. Penso a Darcis (la cui presenza in campo è quindi confermata, ndr) che ha portato i suoi compagni alla vittoria contro la Germania e a Goffin, un vero campione“.

Insomma, allo stato attuale delle cose l’Italia non sembra certo favorita. Un’altra notizia che non fa sorridere gli azzurri arriva dalle parole di Paolo Lorenzi, che dovrà trascinarsi assieme a Seppi la squadra sulle spalle. “È una sfida difficile e il campo sembra piuttosto veloce. Anche il supervisor l’ha confermato, il cemento viene catalogato come medio-veloce. In più le palline sono quelle di Parigi e non rimbalzano molto: a noi probabilmente serviva un campo in cui la palla rimbalzasse un po’ più alta, però non ci abbattiamo: anche da sfavoriti abbiamo le nostre chance“.