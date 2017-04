Roger e Bill faranno squadra a Seattle nel 4to “Match for Africa”

Il "Match for Africa" torna questa volta con (almeno) un ospite speciale. Al fianco di Roger Federer, ad aprile, ci sarà il suo amico Bill Gates

Un sondaggio di qualche anno fa del Reputation Institute poneva Roger Federer tra gli uomini in grado di suscitare più fiducia al mondo. Alle sue spalle il solo Nelson Mandela. Un’esasperazione della grandezza di un uomo che negli anni non si è dimostrato capace soltanto di colpire da dio una pallina su un campo da tennis. Dal 2003 la Roger Federer Foundation (RFF) supporta progetti di educazione per i bambini che vivono in condizioni di povertà e organizza eventi per raccogliere fondi e investirli in progetti come la costruzione di scuole nei paesi del terzo mondo.

Proprio a questo scopo il 29 aprile, nella Key Arena di Seattle, il diciotto volte campione Slam prenderà parte ad un doppio incontro, prima in singolare contro John Isner, poi in un one-set exhibition match in compagnia del fondatore della Microsoft Bill Gates, che da un po’ di tempo ha abbandonato gli uffici della sua azienda a Redmond per dedicarsi sempre più ad opere di beneficenza e filantropia destinate alla lotta contro la povertà. Accanto a John Isner, nell’evento che segna il quarto appuntamento con il “Match for Africa” della RFF una celebrity partner non ancora annunciata.

Some fans have no respect… pic.twitter.com/FQkSIr3xnh — Roger Federer (@rogerfederer) April 4, 2017

“Credo nel potere della gente – dice Roger Federer – So che una buona istruzione è un fattore decisivo per permettere ai figli di decidere il proprio futuro. Con la mia fondazione spero di concedere a un milione di bambini l’opportunità di avere una formazione scolastica entro la fine del 2018. Il Match for Africa a Seattle ci aiuterà a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi. Sono davvero felice di collaborare con Bill”