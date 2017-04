Nick Kyrgios vende l’auto su Facebook (ma lo show è gratis)

L'aussie tutto matto ne inventa un'altra, e a pochi giorni dalla sfida di Davis mette all'asta sul social la propria prima automobile. Il top però è il botta e risposta nei commenti

“I want to see that on social media” aveva gridato a Miami, dopo aver invitato Sascha Zverev a chiedere il challenge su una palla che gli era stata erroneamente chiamata out. Nick Kyrgios ha perso il punto, ma ha ottenuto il suo scopo: la prova di sportività (un po’ polemica) ha fatto il giro del mondo in pochi minuti tra Twitter e Facebook, prima di venire rilanciata dalle testate giornalistiche. Neppure una settimana dopo ed è direttamente Nick a mettere sui social qualcosa. Stavolta però non si tratta di un cinguettio polemico né di qualche bravata con i suoi amici, bensì di una… automobile usata!

L’auto è nello specifico una BMW M3 Sedan di colore azzurro, la prima macchina nuova comprata da Kyrgios con i propri soldi. L’australiano ha deciso di metterla in vendita, sfruttando la settimana priva di tornei ATP (ma sarà in campo nel weekend a Brisbane per i quarti di finale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti). Oltre alla foto del mezzo, a qualche riga sul significato speciale che ha e le condizioni in cui si trova, il post spicca per le risposte che Nick dà ai vari commentatori. Ognuna mostra una sfaccettatura del suo particolare carattere e del suo rapporto con il pubblico: c’è l’ironico “Grazie, papà” a chi gli consiglia di pensare al tennis, c’è l’enumerazione del suo prize money di Miami (280.000$) a chi invece scherza sulla sua necessità di denaro contante, c’è persino l’offerta di devolvere a una associazione benefica la cifra in eccesso in caso di eventuale asta.

Il prezzo fissato può essere scoperto soltanto parlando con lui in privato, nel sistema di messaggistica Facebook. L’impressione però è che non sia così basso, visto che ad un utente che propone 6000$ Nick risponde: “Ti spedisco il tappo del serbatoio”. Chiunque decida di sborsare il necessario si troverà in ogni caso a possedere un’automobile di gran lusso. E magari chissà, anche ad avere a che fare proprio con Kyrgios per sbrigare le pratiche del passaggio di proprietà. Qualche super fan farà follie?