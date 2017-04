Roger Federer disegna Roger Federer

E' tutto vero: il 47enne Roger Federer fa un'opera d'arte in onore del celebre tennista omonimo

Non si tratta di uno scherzo, bensì di una simpatica storia da raccontare. Roger Federer è considerato ormai “un vecchietto” per il suo lavoro, ma non per fare l’artista. Non preoccupatevi appassionati di tennis, il 18 volte campione Slam non sta pensando di cambiare mestiere, tutt’altro: un omonimo ha deciso di fare un’opera d’arte in suo onore. Roger Federer ha 47 anni e vive nel piccolo comune di Widnau in Svizzera. L’artista elvetico, il quale compone opere in acciaio da circa sette anni, ha creato un ritratto per il suo connazionale tennista: “Lui è il mio modello, è stata la mia ispirazione mentre ho fatto quest’opera. Mi ci sono volute circa 40 ore”, ha dichiarato il Federer artista, che ha concluso dicendo: “Avevo già fatto un ritratto speciale per lui che avrei voluto mostrare agli Swiss Indoors (il torneo di Basilea). Ma non era bello come quello di oggi”. Roger di Widnau vorrebbe dare l’opera d’arte alla fondazione di Federer, per metterla all’asta e devolvere il denaro per una buona causa.