Andy Murray accelera, rientro già a Montecarlo?

Sembrano superati i problemi al gomito che hanno costretto lo scozzese a saltare Miami e la Coppa Davis. Da lunedì è tornato ad allenarsi sui campi dell'All England Club

Andy Murray accelera e punta il Masters 1000 di Montecarlo per il rientro. Lo scozzese, secondo quanto appreso dal Daily Mail, sembra aver recuperato dai problemi al gomito che lo hanno costretto a saltare il torneo di Miami. Già da lunedì sembrerebbe aver iniziato a calcare i campi in terra rossa dell’All England Club sotto la guida del coach, Jamie Delgado, del preparatore atletico, Matt Little, e del fisioterapista, Mark Bender.

Murray scongiura quindi le sei settimane di assenza dal circuito inizialmente preventivate dal Telegraph e prima del debutto a Montecarlo dovrebbe prendere parte anche all’esibizione con Federer per il “Match for Africa 3” a Zurigo il prossimo lunedì (10 aprile). Oltremanica sono dunque convinti che il problema al gomito, il quale lo ha costretto a saltare anche la Coppa Davis, sia sulla via della guarigione e avrebbe condizionato lo scozzese solamente nel servizio e non nei colpi da fondo campo. Buon per Murray, pronto a difendere i tanti punti conquistati sulla terra rossa nella precedente stagione.

Dario Marchetti