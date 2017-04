Coppa Davis, AUS-USA: ricavato devoluto alle vittime del ciclone Debbie

Iniziativa lodevole di Tennis Australia che ha deciso di donare l'incasso derivante dalla vendita degli ultimi biglietti per l'incontro di Coppa Davis alle popolazioni e ai circoli colpiti dal ciclone Debbie

Come sempre le iniziative di beneficienza non mancano nel nostro sport e così Tennis Australia ha deciso che il ricavato dei biglietto venduti oggi per la sfida di Coppa Davis tra i canguri e gli Stati Uniti verrà donato alla Croce Rossa Australiana, per aiutare le popolazioni colpite dal Ciclone Debbie. Quest’ultimo si è abbattuto soprattutto nel Queensland (nordest dell’Australia), stato in cui si trova anche Brisbane dove si terrà proprio il quarto di finale di Davis. La città comunque non è stata raggiunta dal ciclone e non ha subito danni a differenza di altre località più a nord.

“Questa è una grande opportunità, non solo per venire a tifare per i nostri ragazzi, ma anche per poter dare un contributo alle vittime del ciclone” afferma il capitano australiano Lleyton Hewitt, che prosegue: “Eventi come questi ti fanno guardare le cose da un’altra prospettiva. Noi faremo del nostro meglio per vincere l’incontro e speriamo che i fondi raccolti possano aiutare la popolazione a ricostruire le proprie vite”.

Oltre 20 circoli sono stati colpiti dal ciclone e parte del ricavato sarà destinato alla costruzione delle strutture danneggiate. Anche Mark Bloomfield, presidente di Tennis Queensland, conferma tali intenzioni e ribadisce: “È il minimo che possiamo fare per aiutare i nostri club, che sono la linfa vitale del nostro movimento e il cuore di ogni comunità tennistica”.