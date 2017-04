Coppa Davis: Lorenzi sfida Darcis, per Seppi c’è Goffin [AUDIO e VIDEO esclusivi)

Sorteggiati gli incroci: ci aggrappiamo ad Andreas per sperare nel successo. Lorenzi può farcela

Da poco concluso il sorteggio per la sfida di quarti di finale: l’Italia, orfana di Fabio Fognini, schiererà Paolo Lorenzi nel primo singolare, opposto a Steve Darcis. Il belga, 53 ATP con best raning di 44 nel 2008, balzò agli onori della cronaca nel 2013, quando eliminò Rafael Nadal al primo turno di Wimbledon. “Lo squalo”, come è soprannominato per via di un tatuaggio, ha vinto due tornei in carriera (Amersfoort 2007 e Memphis 2008); storicamente si galvanizza nella competizione a squadre, motivo in più per definire ardua l’impresa che attende il nostro Paolino. L’unico precedente arride al senese, che due anni fa vinse in rimonta al primo turno di Metz, su cemento indoor. La stessa superficie su cui i due si sfideranno a Charleroi.

Il secondo incontro vedrà Andreas Seppi chiamato all’impresa, contro David Goffin, 14 ATP con recente miglior piazzamento al numero 10. Il bolzanino non ha mai vinto nei due scontri diretti precedenti, entrambi nel 2015 e in ottavi, a Pechino e Basilea (un set conquistato). Due titoli vinti in carriera da Goffin, nel 2014 a Metz e Kitzbuhel.

La sfida di Charleroi sarà visibile integralmente su SuperTennis:

venerdì 7 aprile: dalle 14.00 (due singolari)

sabato 8 aprile: dalle 15.00 (doppio)

domenica 9 aprile: dalle 14.30 (ultimi due singolari)