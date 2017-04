Coppa Davis, sorteggiati gli incontri degli altri quarti di finale

Serbia-Spagna parte forte con Novak Djokovic subito in campo. Kyrgios contro Isner è il secondo match a Brisbane, a Rouen il derby della Manica degli assenti

Per l’intero weekend l’Italia avrà gli occhi puntati su Charleroi – dove il team azzurro, orfano di Fognini, affronta il Belgio di David Goffin – ma anche gli altri tre quarti di finale del World Group di questa Coppa Davis 2017 non sono da trascurare. Ufficiali i vari accoppiamenti dei tie tra Australia e USA (15 titoli complessivi, rispettivamente terza e prima nazione per “insalatiere” vinte), tra Serbia e Spagna e tra la decimata Francia di Noah e la Gran Bretagna. Ricordiamo che i doppi vengono spesso creati “automaticamente”, inserendo i due tennisti che ogni team non ha selezionato come singolaristi, ma che come i match del terzo giorno possono essere modificati, sostituendo i singoli tennisti con le riserve.

I primi a scendere in campo, causa fuso orario, saranno Jordan Thompson e Jack Sock a Brisbane. Il secondo rubber della sfida Australia-USA sarà tra Nick Kyrgios e John Isner, quindi, con il doppio del sabato ufficialmente affidato alla coppia di amiconi Steve Johnson e Sam Querrey (ma agli ottavi a Birmingham è stato Johnson/Sock) per gli ospiti e a quella composta da Samuel Groth e John Peers per i padroni di casa (la stessa vincente nel 4-1 contro la Repubblica Ceca a febbraio). Prosegue quindi l’emarginazione di Bernard Tomic, assente anche stavolta dal team agli ordini di Lleyton Hewitt. Essendo organizzato nell’altro emisfero, è anche l’unico quarto di finale del weekend a venire disputato all’aperto.

Alle 14 europee inizierà il derby della Manica tra Francia e Gran Bretagna. Se questi ultimi piangono l’assenza del numero uno nazionale e internazionale Andy Murray, ai transalpini forse è andata addirittura peggio: l’effetto Noah non sembra aver funzionato su Jo-Wilfried Tsonga, e date le numerose altre defezioni i singolaristi saranno Lucas Pouille nel primo incontro (opposto a Kyle Edmund) e Jeremy Chardy nel secondo (il suo avversario sarà invece Daniel Evans). Nicolas Mahut e Julien Benneteau rimarranno senza dubbio il team di doppio, viste l’esperienza e la ricca bacheca, e la stessa cosa si può dire per Jamie Murray e Dominic Inglot. Senza intoppi, dunque, i singolaristi dovrebbero essere certi del giorno di riposo prima di sfidarsi nuovamente la domenica a match incrociati: a chiudere, sulla terra indoor di Rouen, dovrebbe essere il match tra Chardy e Edmund.

L’unico dei Fab Four ad aver risposto presente a questa edizione della Coppa Davis, ovvero Novak Djokovic, inaugurerà il quarto tra la Serbia (con cui ha trionfato nel 2010) e la Spagna cinque volte campione negli ultimi 18 anni. Il suo primo sfidante sarà Albert Ramos-Vinolas, mentre il secondo incontro opporrà il numero 2 nazionale Viktor Troicki a Pablo Carreño Busta. Già svelata la mossa del doppio per i padroni di casa serbi, che schierano nuovamente Troicki al fianco del quarantenne Nenad Zimonjic. La replica spagnola dice Marc Lopez, campione olimpico e del Roland Garros in carica rispettivamente con gli assenti Nadal e Feliciano, e Jaime Munar, un classe 1997 alla prima convocazione in Davis con scarse probabilità di venire schierato a Belgrado, specialmente in una situazione così delicata come quella del doppio.