Davis, Fognini rinuncia: “Polso e piede k.o., farò il tifo da casa” (Crivelli)

Davis, Fognini rinuncia: “Polso e piede k.o., farò il tifo da casa” (Riccardo Crivelli, Gazzetta dello Sport)

L’annuncio arriva dal capitano, e non può essere altrimenti: «Purtroppo Fabio non ce la fa, non ha recuperato dall’infortunio e non potrà raggiungere la squadra qui a Charleroi. Siamo tutti molto dispiaciuti». Corrado Barazzutti deve dunque rinunciare a Fognini per la trasferta di Davis da domani a domenica in casa del Belgio, un quarto di finale già ostico per l’ambiente e la superficie (veloce indoor) e adesso reso difficilissimo dalla forzata rinuncia al nostro numero uno, reduce dalla splendida semifinale di Miami e un animale da Coppa che nella competizione a squadre ha sempre fornito un rendimento superiore a quello contingente del periodo di forma: basti ricordare, da ultimo, il punto decisivo in Argentina a febbraio.

Proprio in Florida per Fabio si sono riacutizzati i problemi al polso destro e al piede destro (una fastidiosa fascite plantare) che lo costringono allo stop. Al suo posto convocato Alessandro Giannessi, che Barazzutti aveva già chiamato per cautelarsi e che era il quinto giocatore già nella trasferta di Buenos Aires. Per il 26enne di La Spezia, numero 122 del ranking Atp, si tratta della prima presenza in azzurro.

Fognini ha affidato a un tweet le sue emozioni: «Da un lato sono felice di aver raggiunto un ottimo risultato a Miami, dall’altro invece preoccupato per le difficoltà che sto avendo fisicamente a riprendermi dal dolore al polso destro e al tallone destro. Nonostante i trattamenti fatti, sono ancora estremamente affaticato. La Coppa Davis per me rappresenta qualcosa di molto importante, e far parte di questo Team mi emoziona sempre, ma purtroppo questa volta a malincuore non potrò essere in Belgio ad aiutare i miei compagni. Tiferò sicuramente da casa. Mi dispiace tanto. Forza ragazzi, sono con voi!!!».

Per la sfida restano così a disposizione Paolo Lorenzi (n. 38 Atp), Andreas Seppi (76), Simone Bolelli (525) e Alessandro Giannessi (122), mentre il capitano belga Van Herck dispone di David Goffin (14 Atp), assente al primo turno, Steve Darcis (53), Ruben Bemelmans (137) e Joris De Loore (199). Scelte quasi obbligate per Barazzutti considerando che Bolelli, sicuramente più adatto al veloce di Lorenzi, è appena rientrato da un lungo infortunio e certamente giocherà il doppio, quasi sicuramente con Seppi (…)