Impazza un tweet del collega belga Yves Simon, per una battuta di Seppi su Fognini

CHARLEROI - Corrado Barazzutti racconta dei problemi al polso e al piede di Fabio Fognini e Andreas Seppi lo interrompe. Barazzutti lo fulmina

da Charleroi, il direttore Ubaldo Scanagatta

16.000, tra visualizzazioni e interazioni, per un tweet di Yves Simon che ha riferito quel che era accaduto l’altro giorno nella conferenza stampa di Corrado Barazzutti, che annunciava l’incerta partecipazione al confronto italo-belga di Fabio Fognini. “Ha male a un mano e a un piede” diceva in inglese ai colleghi belgi, i soli ad essere presenti.

Mentre lo diceva Andreas Seppi ridendo aggiungeva: “E al cervello (and to his brain!)”. Barazzutti si girava verso Andreas e lo fulminava: “Seppi!!!” Risata generale dell’audience. Yves Simon ha messo tutto su un tweet che ha avuto 18.000 visualizzazioni. Non male no?