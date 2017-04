Sartori: “Peccato per l’assenza di Fabio, ma serve rimanere ordinati”

Il coach di Andreas Seppi commenta il sorteggio della sfida di Charleroi analizzando le possibilità degli azzurri e del suo assistito nella sfida dei quarti di Coppa Davs

Massimo Sartori non perde le speranze dopo la rinuncia di Fabio Fognini per la sfida con il belgio a Charleroi: “Peccato che Fabio non ci sia, ci avrebbe aiutato a giocare quasi alla pari questa sfida ma dobbiamo rimanere concentrati partita dopo partita. Ovviamente il doppio cambia completamente.”

Ovviamente il coach di Andreas Seppi è consapevole che il suo pupillo potrebbe essere chiamato a giocare i due singolari e il doppio nel weekend:

“In questo momento le possibili strategie sono tante per il doppio perché dipende anche da come andranno i match in prima giornata e da quanto saranno lunghi, dal sorteggio dei match non potevamo chiedere di meglio comunque”