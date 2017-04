Woodbridge: “Nessuno può fermare Nadal sulla terra… tranne Stan”

"Nishikori potrebbe dargli fastidio. E poi ci sono Djokovic e Murray: Novak dovrà essere pronto mentalmente, Andy è un'incognita"

Dopo questi primi tre mesi di stagione, in molti hanno voluto fare previsioni sul prosieguo a cominciare dallo swing europeo sulla terra rossa prima del Roland Garros. Todd Woodbridge, che di recente si è ritagliato uno spazio come opinionista sul sito australiano tennismash.com, è sicuro che nessuno potrà fermare Rafa Nadal. Secondo l’ex numero uno al mondo e 16 volte campione slam in doppio, pochi sono i tennisti che riusciranno a mettere veramente in discussione l’egemonia dello spagnolo sul rosso: “Nishikori potrebbe causargli qualche fastidio” dice Woodbridge, “Ferrer non lo batterà e poi ci sono Novak e Andy: il primo potrà essere pericoloso solo se sarà al 100% mentalmente; anche Murray rappresenta un’incognita visto che ha giocato male a Indian Wells e poi si è ritirato da Miami per ricaricare le energie, quindi sarà interessante vedere come si presenterà nei prossimi tornei”.

C’è però un uomo che, se dovesse tirar fuori la migliore versione di sé, potrebbe risultare il più pericoloso per Rafa: “L’unico che può veramente metterlo alle strette è Stan” prosegue l’australiano, “in questo gruppo è l’outsider, ma ha la capacità di sovrastarli tutti, di spaventarli sul serio”.

Questo è comunque il miglior inizio stagionale negli ultimi anni per il maiorchino non solo per i risultati, ma anche per un insieme di fattori. L’anno scorso infatti aveva molti più problemi a livello fisico e combatteva continuamente con gli infortuni e con i conseguenti ritiri, mentre adesso ha più fiducia nel proprio corpo e lo si nota anche nella qualità del suo gioco. Wawrinka, campione a Parigi nel 2015, sembra aver trovato una buona continuità che gli ha permesso di giocare già due semifinali (Brisbane e Melbourne) e una finale (Indian Wells) quest’anno, ma questo ruolo da “anti-Nadal” forse potrebbe risultare un peso eccessivo sulle sue spalle.