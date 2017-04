WTA Monterrey: Garcia e Babos a tutta, nessuna sorpresa

In Messico i primi quattro ottavi di finale non offrono sorprese: avanti facilmente tutte le teste di serie. Convincono Babos e Garcia

Si sono conclusi a Monterrey i primi quattro incontri degli ottavi di finale. Nel match d’apertura la 25enne statunitense Julia Boserup, attuale numero 95 del ranking, ha avuto la meglio sulla qualificata Tereza Martincova. Partita molto combattuta con tanti game decisi ai vantaggi. L’americana dopo essere stata sotto 3-1 nel terzo set è riuscita a portare a termine la rimonta che le vale il primo quarto di finale a livello WTA in stagione. La ceca classe ‘94 potrebbe aver pagato le 2 ore e mezza trascorse in campo nella giornata di ieri, quando era riuscita a sconfiggere in rimonta l’ottava testa di serie del torneo Christina Mchale.

IT’S TIME-A – Nell’incontro successivo la numero 5 del seeding Timea Babos supera senza problemi la britannica numero 123 del mondo Naomi Broady. Primo successo nel circuito maggiore contro l’avversaria odierna per lei, che aveva perso l’unico precedente al primo turno di Wimbledon 2014. La 23enne ungherese prende subito in mano le redini della partita brekkando l’avversaria già nel secondo game. La giocatrice inglese dopo l’avvio stentato si rimette in carreggiata e non concede più occasioni di break sui suoi turni di battuta. Purtroppo per lei però non riesce a rendersi pericolosa in risposta, nemmeno nel quinto game in cui Babos commette due doppi falli. Così la magiara riesce a mantenere il vantaggio senza rischi fino alla conclusione del set. L’apertura del secondo parziale è simile a quella del primo, con Broady che perde la battuta alla prima occasione concessa. Timea continua a tenere facilmente i propri turni di servizio e mette a segno un secondo break nel quinto gioco. Si guadagna un primo break point con un grande passante di rovescio ma non riesce a sfruttarlo. Al termine di un game lottato però finisce comunque per avere la meglio salendo 4-1 e chiudendo virtualmente il match. Terrà infatti a zero i due seguenti turni di battuta che la condurranno al 6-3 6-2 finale. Esce di scena dunque al secondo turno Naomi Broady, giocatrice anomala nel circuito femminile: alta 1 metro e 89, dotata di grande servizio, rovescio a una mano e propensione al gioco a rete. Il non essere riuscita a mettere in campo una prestazione super alla battuta l’ha però resa facile preda della numero 30 del mondo. Timea Babos infatti, che ama gestire lo scambio da fondo aprendosi il campo per poi colpire con le sue potenti accelerazioni, è riuscita a portare lo scontro sul suo campo di battaglia preferito, avendo così facilmente la meglio.

CARO A TUTTA – Nessun problema neanche per Caroline Garcia. La francese numero 24 del ranking ha battuto nettamente l’argentina Nadia Podoroska, classe ’97 e numero 191 WTA. Apparsa molto evidente la differenza tra le due giocatrici, con la sudamericana che non è riuscita a conquistare nemmeno un game nel primo set. Prosegue la sua marcia anche Anastasia Pavlyuchenkova, a caccia del quarto successo in carriera al WTA di Monterrey. Nell’ultimo incontro di giornata la 25enne russa ha avuto la meglio sulla terza qualificata in campo oggi, la statunitense numero 206 del ranking Kristie Ahn. La seconda testa di serie del torneo nel primo set si è portata per due volte in vantaggio togliendo il servizio all’avversaria, ma in entrambi i casi si è fatta rimontare. Grande equilibrio nel tie-break conclusivo, dove a fare la differenza è stato un solo minibreak conquistato da Anastasia sul 5-4. La russa strappa la battuta in apertura di secondo parziale ma anche questa volta non riesce a confermare il vantaggio. Sul 4 pari, nel game più lungo del match, riesce alla quinta occasione a brekkare di nuovo l’americana. Nell’andare a servire per il match la numero 16 del mondo non tremerà e porterà a casa la partita per 7-6 6-4.Definiti dunque i primi due quarti di finale del torneo: Boserup-Garcia e Babos-Pavlyuchenkova. Nella giornata di oggi invece si giocheranno gli ottavi di finale della parte alta del tabellone con Angelique Kerber che sarà opposta a Mandy Minella e la campionessa in carica Heather Watson che se la vedrà con Ekaterina Makarova.

Risultati:



J. Boserup b. [Q] T. Martincova 6-4 4-6 6-4

[5] T. Babos b. N. Broady 6-3 6-2

[3] C. Garcia b. [Q] N. Podoroska 6-0 6-3

[2] A. Pavlyuchenkova vs [Q] K. Ahn 7-6(5) 6-4

Giacomo Capra