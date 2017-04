Coppa Davis: Lorenzi ci illude, Darcis rimonta. Ora è durissima

A Paolo non basta un ottimo primo set. Il belga si riaccende e si aggiudica i successivi tre. Adesso Seppi per sperare

BELGIO – ITALIA 1-0

S. Darcis b. P. Lorenzi 6-7(4) 6-1 6-1 7-6(4) (CiCi)

Non poteva, purtroppo, iniziare peggio il quarto di finale di Charleroi, nella sede dello Spiroudome che nel 2006 vide l’Italia di Fed Cup sollevare la prima Fed Cup, con Schiavone, Pennetta, Vinci e Santangelo. Paolo Lorenzi soffre un gravissimo calo di tensione a metà incontro, lasciando via libera a Steve Darcis, giustiziere di Nadal a Wimbledon 2013, con il quale il senese aveva vinto l’unico precedente a Metz 2015, sulla stessa superficie odierna. I 6.000 spettatori si scaldano progressivamente per sostenere “Lo Squalo”, come viene chiamato per via di un tatuaggio, e lo aiutano a reagire ad un combattutissimo primo set (5 palle break sprecate) perso dopo 64 minuti al tie-break. Il canovaccio iniziale, con Lorenzi che serve costantemente intorno ai 200 km/h e gestisce con le consuete traiettorie in top, per fronteggiare gli slice soporiferi dell’avversario, si capovolge in fieri: Darcis aumenta la potenza dei colpi e l’anticipo delle soluzioni, trafiggendo Paolino con passanti da ogni lato del campo, pur preferendo il rovescio diagonale.

Quello che ne viene fuori è una spaventosa accelerata in favore dei padroni di casa, che con un parziale di 12-2 si issano in vantaggio al quarto set. I consigli di Barazzutti aiutano Lorenzi a non mollare, ritrovando la verve e l’atteggiamento positivo che gli si riconoscono d’abitudine: l’azzurro indovina il primo break del match nel nono gioco e va a servire per arrampicarsi al parziale decisivo, ma soffre l’iniziativa di Darcis che imperterrito lo costringe nell’angolo sinistro. Controbreak e frazione che si decide al tie-break, rivelatosi poi conclusivo: Lorenzi lotta con il suo solito orgoglio, ma non riesce a ricucire lo strappo in avvio di game decisivo: Darcis vola 6-0 e si scuote dall’ansia al quinto match point, per regalare al suo team il primo, fondamentale punto della sfida.

Il secondo singolare vedrà Andreas Seppi chiamato alla missione quasi impossibile, contro quel David Goffin, 14 ATP e top 10 a febbraio (seppur per una sola settimana) con cui non ha mai vinto in due occasioni.

in aggiornamento