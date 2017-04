Coppa Davis, si interrompe la striscia-record di Baghdatis

Dopo 36 vittorie consecutive nei singolari, il campione di Cipro cede a sorpresa al tunisino Echargui, numero 799 ATP

Per la legge dei grandi numeri, prima o poi sarebbe dovuto capitare in ogni caso. Tanto più che il numero di Marcos Baghdatis era davvero molto, molto grande: 36 vittorie consecutive in singolare in Coppa Davis, record assoluto davanti alle 33 di Bjorn Borg. La striscia si è interrotta del tutto a sorpresa, nel play off di Group II della zona euro-africana in cui ora la Tunisia conduce per 2-0 al National Tennis Centre di Nicosia, a Cipro.

A sconfiggere Baghdatis è stato il numero 799 ATP, Moez Echargui, evidentemente pervaso dal famoso spirito della competizione a squadre (che tuttavia non gli fornirà alcun punto ATP per migliorare il suo misero career high, posto appena due posizioni più in alto e raggiunto un paio di settimane fa). Il punteggio finale di 7-5 7-6(2) 4-6 4-6 6-1 testimonia anche la freddezza di Echargui, nel resistere al ritorno del ben più celebre avversario e convertire il primo match point dopo 4 ore e 2 minuti di match.

Complice il bassissimo livello dei compatrioti, che ha impedito a Cipro in tutti questi anni di uscire dalle zone più basse della Coppa Davis, Baghdatis non veniva sconfitto in un rubber di singolare addirittura dal 2003, quando alla soglia dei 18 anni perse dal georgiano Irakli Labadze. Per il finalista degli Australian Open 2006, quella patita da Echargui è appena la quarta sconfitta in singolare in Davis a fronte di ben 47 vittorie, nonché la prima fuori da un campo in terra battuta e la peggiore in termini di dislivello di ranking, se si esclude quella per ritiro contro Raemon Sluiter (comunque un ex top 50 ATP) a ‘s-Hertogenbosch 2009.

La migliore striscia ancora aperta di successi consecutivi nei singolari di Davis appartiene ora a Rafael Nadal, con “appena” 22. Dopo aver vinto per la seconda volta l’insalatiera, Rafa sta imitando gli altri top player nel centellinare le sue presenze con la maglia rossa della Spagna. Baghdatis può stare tranquillo, quindi: difficilmente sarà il maiorchino a infrangere il suo record.