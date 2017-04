Il torneo di Memphis rischia di sparire

Dopo 41 anni consecutivi di tennis, la città di Memphis rischia di perdere il torneo ATP 250

Ryan Harrison, recente vincitore del torneo di Memphis, probabilmente non avrà modo di difendere il suo successo il prossimo anno. Infatti, stando a quanto riportato da Phil Stukenborg, fonte vicina agli organizzatori dell’ATP 250 di Memphis, il torneo americano potrebbe sparire a partire dalla prossima stagione. Il Memphis Open vanta una storia di tutto rispetto e la prima edizione risale al 1977. Tra i suoi vincitori compaiono molti numeri 1, tra i quali Borg, Connors, McEnroe, Edberg e Lendl e l’ultimo statunitense a vincerlo, prima del già citato Harrison, è stato Andy Roddick nel 2011. Tuttavia è proprio dal suo ritiro che il tennis a stelle e strisce ha smesso di avere un giocatore di punta e questa involuzione che che va avanti da qualche anno ha portato ad un calo di interesse generale per il tennis, e a un conseguente calo di affluenza da parte del pubblico al Racquet Club di Memphis. Tradotto in cifre si tratterebbe di una perdita, accumulata durante le ultime edizioni, superiore al milione di dollari.

Si parla già di una sede alternativa e la scelta dovrebbe ricadere su Long Island, ed in particolare sul Nassau Veteran’s Memorial Coliseum di New York che recentemente ha subito lavori di ristrutturazione. Dunque pare proprio che il sipario stia per calare e dal 2018 non si udiranno più gli assoli di chitarra provenire dai campi indoor della città di Elvis.