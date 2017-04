Kasatkina-Gavrilova, la stretta di mano è “cool” [VIDEO]

Avversarie in campo, amiche inseparabili fuori. Le "Thelma & Louise" del circuito si salutano in modo molto particolare al termine della (bella) sfida di Charleston

Daria Kasatkina e Daria Gavrilova sono decisamente le Thelma & Louise del circuito WTA. La loro bella amicizia è nata in modo piuttosto insospettabile al termine della durissima sfida all’US Open 2015, quando la più giovane delle due – Kasatkina, classe ’97 – strappava la sua prima vittoria a livello Slam contro una Gavrilova ancora sotto i colori russi. Quello che allora era stato un derby “sovietico” si è riproposto a Charleston come sfida russo-australiana, poiché a fine 2015 Gavrilova ha ottenuto la naturalizzazione a seguito delle beghe con la sua ex federazione.

Da quel giorno di settembre 2015 però le due sono diventate inseparabili. Nonostante la brusca reazione di Gavrilova, che al termine di quell’incontro perso in maniera rocambolesca aveva inveito un po’ contro tutti, in preda alla rabbia, finendo per intimorire la 18enne Kasatkina. E invece è scoccata la scintilla. “Daria” e “Daria” hanno iniziato a invadere i social con le foto delle loro vacanze, si sono scambiati attestati d’affetto e dichiarazioni al miele in più occasioni, sono diventate “le amiche” del circuito femminile per definizione. Hanno persino iniziato a giocare insieme in doppio, prima di riaffrontarsi ieri a Charleston in una sfida peraltro di ottimo livello vinta ancora dalla Daria più giovane. Per poi dimenticare le ostilità e salutarsi così.