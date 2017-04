Ufficiale: Federer salta Madrid e Roma

Spenti gli entusiasmi dei tifosi italiani: Roger Federer non giocherà al Foro Italico né alla Caja Magica di Madrid. Lo rivedremo in campo a Parigi

Roger Federer non parteciperà ai Masters 1000 di Madrid e Roma. Il tennista svizzero si è cancellato dalle entry list di entrambi i tornei, confermando le intenzioni – paventate subito dopo la vittoria di Miami – di saltare integralmente i tornei di preparazione al Roland Garros. Lo svizzero in carriera non aveva mai saltato sia l’appuntamento spagnolo che quello italiano. A Roma addirittura Federer ha disputato tutte le ultime undici edizioni, a partire dal forfait nel lontano 2005. Quello del Foro Italico è l’unico Masters che manca alla collezione di Roger assieme al torneo di Montecarlo, ma lo svizzero ha deciso di saltarli entrambi per ricaricare le batterie in vista del secondo Slam stagionale e, soprattutto, della stagione sull’erba. Federer ha infatti confermato che disputerà la “stagione verde” per intero: sarà a Stoccarda, Halle e – ovviamente – a Wimbledon.

Al momento Roger Federer è il n.4 delle classifiche ATP con 5305 punti, in ritardo di 480 lunghezze rispetto a Wawrinka e con un vantaggio di 570 su Nadal. Nella Race to London il suo dominio è invece pressoché totale: prima posizione con 4045 punti, insegue Nadal a 2235. Con i forfait di Montecarlo, Madrid e Roma il campione svizzero perderà appena 270 punti (180 per i quarti di Madrid, 90 per gli ottavi di Roma).