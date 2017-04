Verrazzano Open: Cecchinato ai quarti, De Greef elimina Napolitano

Il tennista siciliano proverà ad approdare in semifinale al Verrazzano Open

Il neo Challenger da 64.000$ nato nell’accademia di Patrick Mouratoglou potrebbe, alla sua prima edizione, dare una gioia ai colori italiani. Marco Cecchinato infatti giocherà oggi i quarti di finale contro il belga Arthur De Greef. Il siciliano arriva alla sfida dopo le vittorie con Nico Almagro, al primo turno, e il bielorusso Ignatik, agli ottavi. Due vittorie importanti per il siciliano che in questa stagione è riuscito a qualificarsi al tabellone principale nei tornei brasiliani di San Paolo e Rio de Janeiro. Solo un’apparizione, invece, nel circuito Challenger, a Santiago del Cile dove ha raggiunto gli ottavi. Tra lui e De Greef non ci sono precedenti.

Il match inizierà tra poco più di un’ora e mezza sul campo centrale del Verrazzano Open. Gli altri quarti di finale saranno invece tra: Bedene e Bourgue; Guillermo Garcia Lopez e Kovalik; e infine tra la testa di serie numero uno Benoit Paire e l’ungherese Fucsovics.

Cecchinato, infine, non era l’unico italiano in gara, con lui anche Federico Gaio e Stefano Napolitano. Per il primo sconfitta al primo turno mentre Napolitano è stato eliminato proprio da De Greef che ha eliminato così le speranze di un derby tutto italiano ai quarti.