Verrazzano Open: ottimo Cecchinato, è in semifinale

Marco Cecchinato batte 6-3 6-3 il belga De Greef e guadagna la semifinale al Challenger dell'accademia di Mouratoglou: ora l'ostacolo Bedene

Marco Cecchinato ha raggiunto la prima semifinale stagionale in un torneo Challenger battendo in due set Arthur De Greef, vendicando così Stefano Napolitano sconfitto ieri dal belga dopo una maratona durata quasi tre ore. Oggi De Greef ne ha pagato le conseguenze e con un doppio 6-3 è uscito sconfitto dopo un incontro ricco di break – 7 in totale – e adesso Cecchinato se la vedrà con Aljaz Bedene. Il naturalizzato britannico ha battuto in due set non facili il francese Bourgue. Cecchinato e Bedene si sono già affrontati tre volte in passato – l’ultima lo scorso anno alle qualificazioni di Roma – e l’italiano non è mai riuscito a strappargli neanche un set. Il loro prossimo faccia a faccia, nel torneo francese di Sophia Antipolis, sarà il primo a livello Challenger. Gli altri incontri di quarti di finale che verrano disputati oggi e che decreteranno gli altri due semifinalisti sono Garcia-Lopez-Kovalik, e Paire-Fucsovics.

Risultati:

M. Cecchinato b. A. De Greef 6-3 6-3

A. Bedene b. M. Bourgue 6-4 7-6(5)