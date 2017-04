WTA Charleston: doppia vittoria per Wozniacki, è ai quarti

La danese vince due match in un giorno e si candida come principale favorita del torneo. Fuori a sorpresa Stosur, Lucic-Baroni supera Bertens. Bene Kasaktina

Il protagonista principale della giornata di giovedì, in cui erano in programma tutti gli ottavi di finale, è stato senza dubbio il fortissimo vento che ha caratterizzato ogni match, penalizzandone lo spettacolo. Dopo le uscite a sorpresa di Venus Williams, Keys e Vesnina la favorita d’obbligo del torneo è sicuramente Caroline Wozniacki, chiamata quest’oggi ad un doppio impegno, in quanto il temporale abbattutosi mercoledì sera le aveva impedito di iniziare il suo match di secondo turno. Il primo ostacolo per la danese è stato rappresentato dalla tedesca Annika Beck, contro cui Wozniacki non aveva mai perso neppure un set nei due precedenti, giocati entrambi su superfici veloci. Anche questa volta l’ex numero 1 del mondo è riuscita a chiudere in due set, 7-5 6-1, complicandosi la vita nel primo parziale, in quanto conduceva per 4-0 prima di subire la rimonta della coriacea tedesca, che nonostante abbia disputato un match dignitoso non è sembrata possedere le armi per impensierire Wozniacki versione 2017 (3 finali ma ancora nessuna affermazione per la danese).

Nella nottata italiana, Caroline è tornata in campo per affrontare una giocatrice con caratteristiche totalmente diverse rispetto a Beck, l’australiana Rodionova. Match godibile, reso vivace dal gioco vecchio stile di Rodionova che non ha lesinato a prendere la rete ogni qualvolta ne avesse l’occasione: Periodico 6-3 il risultato finale. Quarto di finale ostico per Wozniacki, opposta alla Ostapenko, beneficiaria del ritiro dell’ungherese Stollar, sul punteggio di 6-1 1-0 a favore della lettone.

Supera la prova del nove la tedesca Laura Siegemund, che dopo aver sconfitto al secondo turno Venus Williams, ha rifilato un eloquente 6-2 6-3 ad un’altra giocatrice di livello ed esperta come Lucie Safarova: prova intelligente della tedesca che al contrario della sua avversaria, non a proprio agio con il vento, ha sfruttato le condizioni metereologiche avverse utilizzando con frequenza la smorzata ed altri colpi tagliati. Quarto di finale giocabile per Siegemund, opposta alla lettone Sevastova, che ha superato in due set lottati la tunisina lucky loser Ons Jabeur.

In apertura di programma, la vincitrice dell’edizione 2010 Sam Stosur, è stata sconfitta da Irina Camelia Begu, giocatrice decisamente insidiosa su questo tipo di campi: 7-5 6-3 a favore della rumena, testa di serie numero 10, che sfiderà per un posto in semifinale Daria Kasatkina. La russa ha superato dopo un match divertente e ad andamento altalenante l’australiana Daria Gavrilova, che ha pagato lo sforzo profuso per aggiudicarsi il secondo parziale e nel decisivo set è crollata lasciando strada spianata a Kasatkina: la diciannovenne eguaglia il miglior risultato del 2017, il quarto di finale di Doha, unico squillo di una stagione che è stata finora al di sotto delle aspettative.

Procede magnificamente la seconda giovinezza di Mirjiana Lucic-Baroni, letteralmente scatenata dopo la semifinale raggiunta in Australia: la croata ha sconfitto a sopresa, in due set lottati, la semifinalista della passata edizione del Roland Garros, Kiki Bertens. Adesso per Lucic una sfida interessante contro la giocatrice di casa Shelby Rogers, che dopo aver sconfitto a sorpresa Madison Keys, ha lasciato solamente 6 giochi alla giovane Naomi Osaka, nel match serale che ha chiuso il lungo programma della giornata.

Risultati:

Secondo turno

[5] C. Wozniacki b. A. Beck 7-5 6-1

Terzo turno

[11] M. Lucic-Baroni b. [7] K. Bertens 7-6(5) 6-4

J. Ostapenko b.[Q] F. Stollar 6-1 1-0 rit.

[8] A. Sevastova b. [L] O. Jabeur 7-5 7-6(6)

[10] I. Begu b. [6] S. Stosur 7-5 6-3

D.Kasaktina b. D. Gavrilova 6-3 4-6 6-0

L. Siegemund b. [15] L. Safarova 6-2 6-3

[5] C. Wozniacki b. [Q] A. Rodionova 6-3 6-3

S. Rogers b. N. Osaka 6-4 6-2

Matteo Polimanti