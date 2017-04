WTA, entry list: Giorgi rientra a Biel, Errani si aggrappa a Bogotà

Vinci e Giorgi scelgono il veloce dei campi di Biel, Errani prova ad acciuffare il Roland Garros passando per la Colombia

I tornei di Charleston e Monterrey sono ancora in corso, ma i calendario WTA in questo periodo dell’anno è intensissimo e ci si proietta già alla settimana successiva. Con l’inizio della stagione sulla terra rossa non si può non pensare al Roland Garros e siamo certi che anche Errani sta facendo altrettanto. Dopo la sua prematura uscita dal torneo della South Carolina, la tennista bolognese è chiamata al riscatto, e per evitare di vedersi costretta a giocare le qualificazioni dello Slam parigino, troviamo il suo nome all’interno della Entry List del WTA International di Bogota. Considerando il ritiro della cinese Peng, Errani dovrebbe avere la testa di serie numero 10, mentre a guidare il tabellone c’è l’olandese Kiki Bertens, attualmente numero 21 al mondo e sconfitta a Charleston da Lucic-Baroni. Un altro nome di rilievo che giocherà sulla terra rossa colombiana è quello della giovane e caparbia giocatrice ceca Katerina Siniakova. Ad occupare uno dei 24 posti del tabellone delle qualificazioni invece troviamo Francesca Schiavone, anche lei piuttosto polemica nei riguardi del Roland Garros e sulle scelte delle wild card.

Le altre italiane che giocheranno la prossima settimana sono Vinci e Giorgi, entrambe iscritte al torneo di Biel. Anche qui la categoria è International con 250.000 $ di montepremi tuttavia a cambiare è la superficie: in Svizzera si gioca sul veloce. Roberta Vinci sarà testa di serie numero 3 e davanti a lei ci saranno la ceca Strycova (n. 18 al mondo) e Timea Babos (n. 30 al mondo), con l’ungherese che è ancora in corsa nel torneo di Monterrey. Camila Giorgi invece si deve accontentare della testa di serie numero 20 – su un tabellone di 32 giocatrici – e davanti a lei si leggono nomi di tutto rispetto, a partire dalla nutrita schiera di giocatrici francesi: Cornet, Dodin e Parmentier delle quali recentemente vi abbiamo proposto un profilo accurato. A guidare l’armata tedesca è la numero 38 al mondo Laura Siegemund, che oggi vedremo impegnata sulla terra di Charleston, mentre sottolineiamo anche la presenza dell’altra Pliskova, Kristina. A sottolineare il maggior prestigio del torneo svizzero sono anche i nomi delle wild card: a Biel è stato concesso un posto nel tabellone principale alla giocatrice di casa Belinda Bencic e alla spagnola Suarez Navarro, la quale quest’anno ancora non è riuscita a trovare continuità per via di infortuni vari.