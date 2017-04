Anche Carreno Busta sa fare spettacolo, ecco il suo tweener

Lo spagnolo nel secondo singolare di Coppa Davis ha giocato un lob vincente da sotto le gambe imprendibile per Troicki

Carreno Busta è noto principalmente per il suo gioco ben adatto alla terra rossa, ma questo non significa che pecchi di talento e che anche lui non sia in grado di tirar fuori qualche coniglio dal suo cilindro. E ieri, nel match poi perso contro Viktor Troicki alla Nikolic Arena di Belgrado, si è guadagnato gli applausi di tutti i presenti con questo colpo tweener giocato a pallonetto.