Barazzutti scalda Giannessi (che non gioca)… che braccio Corrado!

Il capitano azzurro ha scambiato in allenamento con Giannessi. Nonostante l'età, il tennis c'è ancora

Nel pre-match del doppio (inizio ore 15), è stato proprio il capitano Corrado Barazzutti ad allenare Alessandro Giannessi, che non scenderà in campo nel doppio che potrà tenere gli azzurri a galla. In caso di sconfitta, sarà magari la volta buona per sancire il suo esordio in Coppa Davis?

Nonostante le sue sessantaquattro primavere, capitan Barazzutti è sembrato completamente a suo agio negli scambi con il giocatore spezzino. L’étà non conta, il braccio dell’ex numero 7 del mondo resta!