Coppa Davis: Gran Bretagna in difficoltà, Judy Murray dà la colpa alla superficie

Su Twitter la mamma del n.1 al mondo senza giri di parole ha sottolineato come la terra battuta di Rouen non sia proprio perfetta per usare un eufemismo

È cominciata tutta in salita per la Gran Bretagna la sfida di quarti di finale di Coppa Davis contro la Francia. Infatti, sulla terra rossa di Rouen, nella prima giornata Kyle Edmund e Dan Evans hanno fatto sentire la mancanza del n.1 al mondo Andy Murray, non vincendo nemmeno un set nei loro singolari contro Lucas Pouille e Jeremy Chardy. Ma potrebbe non essere stata tutta colpa loro. O almeno così crede un altro membro della famiglia Murray, mamma Judy, che con un efficace misto tra francese e inglese su Twitter ha criticato la regolarità dei rimbalzi sulla terra battuta della Kindarena di Rouen. Nonostante la confusione linguistica il contenuto è molto chiaro. Beaucoup de merde bounces on this terre battue aujourd'hui. #FRAGBR — judy murray (@JudyMurray) April 7, 2017

CATEGORIE Flash

TAG Judy Murray