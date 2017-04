Coppa Davis: gli USA sono ancora vivi, il doppio è loro

Johnson e Sock superano di autorità al quinto set i coriacei australiani Peers e Groth ed accorciano le distanze. Domenica Nick Kyrgios proverà a chiudere subito la questione contro Sock

AUSTRALIA-USA 2-1 (Vanni Gibertini)

S. Johnson/J. Sock (USA) b. J. Peers/S. Groth (AUS) 3-6 6-3 6-2 2-6 6-3

Per questo doppio senza appello il capitano USA Jim Courier sceglie di sostituire Sam Querrey con Jack Sock, miglior doppista della squadra secondo la classifica ATP (n.18), ma che ha giocato oltre tre ore in singolare venerdì contro Thompson ed è atteso domenica dalla sfida contro Nick Kyrgios. Sock, in coppia con Steve Johnson, si è aggiudicato la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Rio, ed ha vinto agevolmente il punto di doppio nel primo turno di febbraio contro gli svizzeri Bossel e Laaksonen. A rappresentare la compagine di casa, invece, Lleyton Hewitt conferma Sam Groth e il n.2 al mondo della specialità John Peers, i quali hanno già esordito vittoriosamente in Davis nei play-off dello scorso anno contro gli slovacchi Martin e Zelenay.

Il primo set vola via in un baleno, con Sock che perde subito il servizio mandando l’Australia avanti sul 3-1. Due giochi più tardi, sul servizio di Johnson ci sono anche due opportunità per il 5-1 per Groth e Peers, ma il set si chiude per 6-3 con un solo break di scarto dopo appena 27 minuti di gioco. La coppia a stelle e strisce mette ordine nel proprio gioco, fa buona guardia al servizio ed al quarto game conquista il break sul servizio di Groth con un controsmash di Johnson che contra perfettamente una volée troppo schiacciata a terra da Peers. Il break è sufficiente per restituire il 6-3 in mezz’ora e la partita è riaperta. Molto più autoritari al servizio e lestissimi ad approfittare della risposta di rovescio di Groth, il duo americano va avanti di un doppio break sul 4-0, resiste un game da 18 punti sul 4-1 ed in 32 minuti chiude il terzo parziale per 6-2 in 32 minuti.

Con il match incanalato verso una vittoria americana, la coppia verde-oro trova il guizzo per rimettere in piedi la partita infilando quattro game consecutivi, a partire dal break sul servizio di Johnson sul 2-2, e trascinati dalla folla e dal leader John Peers trascinano il match al quinto set, tenendo accese le speranze australiane di chiudere i contri dopo due giornate.

Hewitt da una parte e Sock dall’altra tentano di mettere il match sul piano della battaglia agonistica urlando ad ogni punto e spronandosi a vicenda ad ogni ‘15’. I primi quattro game del set finale vanno a favore dei battitori, con un solo punto conquistato dalla coppia alla risposta. Poi, sul servizio di Peers gli americani indovinano tre splendide risposte e si prendono il break a zero. Sock sfrutta la sua maggiore solidità da fondo evitando il serve and volley sistematico e palleggiando da fondo con i due australiani, affidandosi ad un Johnson molto mobile sottorete per le entrate. Nel corpo a corpo gli aussie si difendono bene, ma nelle battaglie di mazzate da fondo inevitabilmente cedono alla maggiore consistenza di Sock e Johnson. John Peers però fa sentire il suo peso in risposta, infilando più di una volta l’uomo a rete con il rovescio lungolinea. Sock tiene la battuta per il 5-3 salvando una palla per il 4-4, e Johnson chiude la questione poco dopo infilando un passante di diritto sul secondo match point per portare a casa il match dopo 3 ore ed un minuto.

Gli USA accorciano così le distanze, ma la strada della rimonta è ancora lunga, soprattutto perché nel prossimo singolare dovranno affrontare Nick Kyrgios.

