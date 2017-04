E se Barazzutti per una volta facesse il Panatta?

Vero che Bolelli è probabilmente stanco, ma con Goffin altrimenti si potrebbe rischiarlo. Su questa superficie Lorenzi non può rendere al meglio

Meno male. Non me la sentivo proprio di stare un altro giorno a Charleroi per vedere due esibizioni senza senso. Sul 2-1 per il Belgio almeno un singolare che conta me lo vedrò. Senza farmi illusioni perché onestamente contro Goffin, chiunque giochi, abbiamo ben poche speranze.

Se fossi Barazzutti forse rischierei Bolelli. Sarebbe un colpo alla Panatta…come quando Adriano a Pesaro contro la Spagna rispolverò Camporese che era precipitato in classifica e non vinceva una partita da un pezzo, ma aveva però il potenziale per fare l’exploit. E Omar lo fece, pur avendo perso i primi due set al tiebreak con un certo Carlos Moya. E’ anche vero che non sempre i rischi pagano: sempre Panatta (che aveva aiutato Canè a battere giocatori come Svensson e Wilander a Cagliari nel 1990 in Davis) rischiò (sempre lo stesso anno) Diego Nargiso in Austria sulla terra rossa, anche se Diego era il doppista della squadra (un po’ come Bolelli) perché era convinto che potesse avere più chances contro Horst Skoff del n.2 italiano di allora (Omar Camporese). Fu un disastro: Nargiso perse 6-0 6-0 6-2 (dopo aver dichiarato alla Gazzetta dello Sport “So come battere Skoff”).

Onestamente il pur indomito Paolo Lorenzi, ragazzo per il quale nutro grande simpatia e forte ammirazione – potrebbe dare lezioni di educazione a tanti altri tennisti: ieri avevo avuto problemi “tecnici” con la mia registrazione e sebbene avesse perso un match durissimo e fosse stanchissimo si è gentilmente prestato a concedermi un “replay”. Quanti l’avrebbero fatto al suo posto? Ve lo immaginate Fognini? Non dico con me sia chiaro, ma con un qualsiasi giornalista che fosse incappato nella medesima disavventura tecnologica… – su questa superficie mi pare non avere chance contro un tennista come Goffin. La palla qui rimbalza bassa, non prende il lift, Lorenzi non aveva armi con Darcis, ne avrebbe ancora meno con Goffin. Al di là del fatto che si dice sempre la frase banalotta: mai dire mai.

Pure Bolelli può rimediare una grande stesa, soprattutto se dopo i cinque set di grande tensione di oggi non si sentisse sufficientemente fresco per scendere in campo, ma lui è uno che ha battuto – sia pure tanto tempo fa…come Camporese! – gente del calibro di Wawrinka, Gonzalez, Gasquet, del Potro…Paolo invece non ha mai battuto un top-ten. E oggi Goffin è n.8 della Race anche se è “solo” n.14 del ranking ATP.

Ciò detto questa non è una mossa da Barazzutti. Corrado ha fatto capire che non intende “sparigliare” e certo le 3 ore e 50 di stasera costituiscono un importante supporto a quella che è la scelta più barazzuttiana. Beh, intanto godiamoci questa vittoria nel doppio. Quanta sofferenza ragazzi però! Più equilibrato di così …beh sì, il doppio perso con l’Argentina con il matchpoint a favore. Lì lo sbagliò Fognini e i “nostri” avrebbero meritato di vincere. Stavolta è andata al contrario, il matchpoint lo hanno avuto i belgi, nel tiebreak decisivo del quinto set, ma hanno vinto Seppi e Bolelli ed è in fondo giusto che il punto decisivo lo abbia fatto Bolelli, con una volee di rovescio, e decisamente il migliore in campo.

