Kyrgios: “Sono emotivo ma ora cerco di lottare su ogni punto”

Dopo il successo nel secondo singolare di Australia-Stati Uniti, il n.13 del ranking ATP ha sottolineato i suoi sforzi per stare più concentrato in partita

Dal punto di vista tecnico a Nick Kyrgios non manca nulla per arrivare in fondo a tutti i tornei. Tuttavia le sue lacune mentali gli hanno finora spesso impedito di avere continuità ad alti livelli. In particolare spesso il 21enne talento australiano ha spesso perso la concentrazione giusta durante gli incontri, distraendosi in futili polemiche con arbitri, avversari e persone a bordocampo. Ma le cose stanno cambiando, quantomeno a detta sua. “Sto cercando di stare sul pezzo e lottare su ogni punto come non ho mai fatto in passato”, ha infatti dichiarato Kyrgios al termine della netta vittoria contro John Inser nel secondo match della sfida di quarti di finale tra Australia e Stati Uniti. “Sono ancora molto emotivo in campo. Continuo a contestare l’arbitro e dire quello che penso. Lancio ancora la racchetta e bestemmio. Ma lotto su ogni punto”, ha proseguito l’attuale n.13 del ranking ATP che ha ricordato come in fondo sia solo all’inizio della sua carriera professionsitica, “Ci sto arrivando. Sono umano. La gente tende a scordarsi che ho solo 21 anni”. Speriamo che continui a lavorare su questo aspetto per vederlo sempre più in alto.