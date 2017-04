Monfils rinuncia a Montecarlo

Il finalista della passata edizione del Masters 1000 monegasco ha annunciato che non sarà presente quest'anno e si sospetta un guaio fisico

L’anno scorso nel Principato di Monaco Gael Monfils disputò uno dei suoi migliori tornei della carriera, arrendendosi solo in finale davanti a Nadal. Purtroppo per lui però quest’anno non avrà modo di difendere il risultato ottenuto – e soprattutto i punti guadagnati – dato che non prenderà parte all’evento (dopo averlo fatto per 4 anni consecutivi). Il suo posto nell’ATP 1000 di Montecarlo verrà preso da Nicolas Almagro. Ancora non sono arrivate comunicazioni da parte di Gael Monfils ma il sospetto è che i problemi alla gamba e al tendine sinistro che lo affliggono da fine marzo ancora non lo abbiano abbandonato. Questo nonostante siano passate più di due settimane da quando il francese ha cominciato a sottoporsi a dei programmi di riabilitazione. L’ultimo incontro disputato è stato il terzo turno di Indian Wells, dove venne sconfitto da Dominic Thiem. Adesso ci si domanda se il transalpino si deciderà a dare una chance agli Internazionali di Roma.