ATP Marrakech, quali: per la prima volta Quinzi accede al main draw in un torneo ATP

Gianluigi Quinzi batte Duckhee Lee e accede per la prima volta in carriera al tabellone principale di un torneo ATP. Invece Luca Vanni viene eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni da Taro Daniel

Mentre i big del tennis azzurro rimediano una pesante sconfitta a Charleroi, nelle retrovie si fa avanti Gianluigi Quinzi, che, nel momento in cui nessuno se lo sarebbe mai aspettato, approda al tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech.

Il tennista marchigiano ha inanellato due vittorie nelle qualificazioni del suddetto torneo battendo prima Donskoy (autore della sconfitta di Roger Federer in quel di Dubai) e oggi Duckhee Lee, con il punteggio di 6-2 6-3 . Per il numero 305 del mondo, presentatosi con il suo nuovo allenatore Fabio Goretti, si tratta della sua prima partecipazione al main draw di un torneo ATP, dopo aver tentato le qualificazioni senza successo a Zagabria e Kitzbuhel nel 2014, Buenos Aires, Miami e Roma nel 2015 (dove gli fu concessa una wild card). Il lungo cammino è appena cominciato per il 21enne di Cittadella che se la vedrà al primo turno con Paul-Henri Mathieu, numero 108 del mondo.

Peccato per l’altro italiano a caccia del tabellone principale, Luca Vanni, che, dopo una vittoria convincente contro Cervantes, è stato eliminato nella fase decisiva delle qualificazioni da Taro daniel, numero 99 del ranking, pur avendo lottato fino all’ultimo punto, portando entrambi i set al tiebreak, 7-6(4) 7-6(2).