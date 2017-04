Coppa Davis: Goffin spietato, Italia eliminata

CHARLEROI - Il numero 1 locale si impone in tre set. Barazzutti non ha provato la "carta" Bolelli, Lorenzi ha fatto quello che ha potuto. A settembre il Belgio ospiterà l'Australia

BELGIO-ITALIA 3-1

D. Goffin b. P. Lorenzi 6-3 6-3 6-2 (da Charleroi, il nostro inviato)

I belgi non sono superstiziosi: è il minimo che si possa dire dopo aver scambiato qualche parola con i colleghi della stampa e il pubblico qui a Charleroi. Nel pre-partita si respira un’atmosfera di festa, quasi come se si trattasse di un’esibizione che fa da porta d’ingresso verso la terza semifinale negli ultimi tre anni per i ‘diavoli rossi’, come viene chiamata la nazionale di calcio.

Goffin non si fa trascinare dall’entusiasmo ed inizia subito a macinare gioco, portando a casa i suoi turni di servizio senza affanno, lasciando solo due punti nei primi tre giochi alla battuta. 3-2 Goffin dopo venti minuti. Lorenzi gioca discretamente, cercando di contenere le incursioni del 27enne di Liegi, usando spesso la soluzione in back per tagliare il ritmo allo scambio. Goffin è preciso, e alla prima occasione non si fa pregare, portando a casa il break nel nono gioco. Al servizio sul 5-3, il belga chiude il primo set con un gran rovescio diagonale: 6-3 dopo 36 minuti, con solo tre punti su venti vinti da Paolo in risposta.

La musica non cambia dopo i due minuti di riposo a fine set, con il senese che subisce subito il break: si tratta del secondo break di fila subito da Lorenzi. Proabilmente rilassato dal set e break di vantaggio, Goffin molla un po’ la presa nel quarto gioco: è bravo l’azzurro ad approfittarne per ottenere il contro-break dopo circa 50 minuti di partita. L’impressione che il match torni in equilibrio, però, dura poco: il belga ottiene subito un altro break dopo un game piuttosto combattuto e finito ai vantaggi. Adesso si fa sempre più dura per Paolo, che continua a lottare punto su punto e a caricarsi quando riesce a vincere scambi più intensi. Ma Goffin è inamovibile, mostra quella costanza tipica di chi è stabilmente tra i primi 20 del mondo e sul 5-3 in suo favore ottiene il terzo break su cinque turni di servizio del giocatore italiano. Dopo poco meno di un’ora e venti di partita il Belgio è ad un set dalla semifinale. Si ha l’impressione che Paolo abbia fatto il possibile, impegnando Goffin sicuramente di più rispetto alla prima frazione, ma chiaramente non è abbastanza.

Mentre Lorenzi passa dal completo in blu targato ‘Italia’ alla maglia bianca nella pausa a fine set, lo Spiroudome diventa una vera e propria bolgia: l’urlo ‘David, David’ scandisce ogni intervallo tra un punto e l’altro. Goffin, come d’abitudine, non sembra curarsene, continuando a produrre gioco e accelerazioni con la scioltezza di chi passa un’altra giornata in ufficio come tante altre. Il copione, infatti, non cambia: Lorenzi deve faticare – e rischiare – di più per mantenere i propri turni di servizio. Goffin controlla alla battuta e converte la prima palla break, portandosi avanti 3-1 e servizio. Partita praticamente finita, ma Paolo non ci sta e vuole giocarsela fino all’ultimo punto: nel gioco successivo riesce ad essere più aggressivo e toglie il servizio a zero al numero uno belga. La reazione non tarda ad arrivare: Goffin trova delle ottime risposte e rinconquista il break di vantaggio. Si gioca al coperto su un campo piuttosto veloce, ma i break si accumulano: sono addirittura tre consecutivi nel terzo set. Con il belga avanti 5-2 dopo un game al servizio ingiocabile, la partita – e l’avventura della Davis 2017 dell’Italia – si avvia all’epilogo. Al servizio sul 3-5, Lorenzi non riesce a tenere il servizio e consegna le chiavi della semifinale alla squadra belga dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. La festa a Charleroi può solo continuare.

Alle 17 esordio in Coppa Davis per Alessandro Giannessi: lo spezzino affronta Joris De Loore nel match esibizione (due set su tre) che chiuderà la giornata.

In aggiornamento