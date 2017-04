ATP Marrakech: Klizan e Almagro subito fuori, Struff in rimonta

Il tedesco estromette Daniel al terzo. Lo slovacco in giornata no, cede a Djere. Robredo prevale su Stakhovsky e Almagro si conferma in parabola discendente

Giornata di primo turno in Marocco, a Marrakech. Quattro le partite in programma. Nella prima a fronteggiarsi sono il qualificato Taro Daniel e Jan-Lennard Struff. A prevalere è il tedesco in rimonta, 4-6 6-3 6-1. Il giapponese parte meglio e sfrutta un passaggio a vuoto al servizio dell’avversario nel primo set, mantenendo il vantaggio fino al termine della frazione. Nel secondo set la partita sembra indirizzarsi definitivamente verso il nipponico, che in avvio di frazione conquista un altro break e va avanti 2-0, ma da qui in poi segue un parziale di 12 giochi a due in favore di Struff che si aggiudica così il match.

Nella seconda partita scende in campo un altro qualificato, il serbo Djere, che si aggiudica l’incontro con Martin Klizan in due set, 7-6(3) 6-3. In avvio break e contro-break, poi si resta on-serve fino al tie-break, che vede il dominio di Djere. Il secondo set vede equilibrio fino al sesto gioco, quando il serbo opera un break su Klizan, break che Djere mantiene fino al termine del match. Djere ha messo in campo un buon tennis, ma il Klizan odierno è sembrato sottotono e frustrato.

Vittoria anche per Tommy Robredo (entrato grazie al protected ranking) che prevale con agio su Stakhovsky, non esattamente un “terraiolo”. Lo spagnolo ha avuto pochi pericoli ed è andato in crescendo, operando in entrambi i set un break nel nono gioco e mantenendo i nervi saldi quando si è trattato di servire prima per il primo parziale e poi per il match. Per lo spagnolo è la seconda vittoria consecutiva in un primo turno, dopo quella di Miami.

L’incontro in chiusura di programma vede un Almagro nervoso soccombere in due set al moldavo Radu Albot. Almagro perde il primo set al tie-break, poi inscena una polemica con giudice di sedia e supervisor, facendo sì che il gioco si interrompa per qualche minuto, poi subisce un early break nel secondo parziale ed infine nel nono gioco della seconda frazione subisce un altro break (proprio nel momento in cui serve per restare nel match), finendo per perdere 7-6(6) 6-3.

Risultati:

J. Struff b. [Q] T. Daniel 4-6 6-3 6-1

[Q] L. Djere b. M. Klizan 7-6(3) 6-3

[PR] T. Robredo b. [Q] S. Stakhovsky 6-4 6-4

R. Albot b. N. Almagro 7-6(6) 6-3