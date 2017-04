ATP Ranking: prospettive in vista di Parigi. Nadal fa le prove di rimonta

Pochi movimenti questa settimana. Ripercorriamo brevemente i mesi di aprile e maggio 2016 e studiamo le prospettive dei primi 50 in vista del Roland Garros. Nadal è virtualmente numero 11 a Parigi, ma la rimonta non è impossibile

Essendosi appena conclusa una settimana terminata con i quarti di finale di Coppa Davis, il ranking ha subito soltanto piccole variazioni. I movimenti dipendono dal fatto che il calendario 2016 – anno olimpico – non sia speculare a quello del 2017, di conseguenza questa settimana sono usciti i punti maturati nei tornei di Marrakech e Houston 2016, mentre gli stessi tornei devono ancora disputarsi quest’anno. Tuttavia, segnaliamo le pochissime variazioni di rilievo, prima di affrontare le prospettive relative alla stagione sulla terra battuta.

Kyrgios (15) supera Sock (16)

Lorenzi (37) e Seppi (74) guadagnano rispettivamente una e due posizioni

In top-100 balzi in avanti per Dutra Silva (69,+14) e Bedene (76,+17)

In top-100 calano notevolmente Coric (79,-20) e Delbonis (82,-31)

Debutta in top-100 l’argentino Kicker (100)

Segnaliamo anche l’accesso ad un tabellone ufficiale ATP di Quinzi, che dunque disputerà il primo match ufficiale nel’’ATP World Tour a Marrakech. Virtualmente Quinzi è 286 e risale 18 posti dalla posizione ufficiale di questa settimana (314), a sole 3 posizioni dal best ranking.

Le prospettive sul rosso: chi si confermerà?

Con i tornei di Houston e Marrakech iniziano le 10 settimane dedicate alla terra rossa, comprese le 2 del Roland Garros. Nelle 8 settimane che precedono il secondo Slam, si disputeranno i seguenti tornei ATP:

Week 1 (10-16.04) // Houston (250) e Marrakech (250)

Week 2 (17-13.04) // Monte Carlo (1000)

Week 3 (24-30.04) // Barcelona (500), Budapest (250)

Week 4 (01-07.05) // Estoril (250), Munich (250), Istanbul (250)

Week 5 (08-14.05) // Madrid (1000)

Week 6 (15-21.05) // Rome (1000)

Week 7 (22-28.05) // Geneve (250) e Lyon (250)

Potenzialmente un giocatore può disputare ben 8 tornei su terra rossa, oppure sette su terra rossa e uno sulla speciale terra di Houston. Solitamente, i giocatori che puntano molto sulla stagione in rosso, come Nadal, disputano tutti e tre i 1000 ed uno a scelta tra il 500 di Barcellona e uno dei 250. Potenzialmente, al netto degli scarti del sistema ATP, un giocatore può accumulare quasi 4000 punti prima del Roland Garros, presentandosi così con un’ottima testa di serie.

Come andò dodici mesi fa? Nel 2016 la prima settimana fu una settimana “argentina”, Monaco vinse a Houston e Delbonis a Marrakech. Poi toccò a Nadal fare doppietta tra Monte Carlo e Barcellona, con Verdasco a chiudere le settimane spagnole vincendo a Bucarest, oggi sostituito da Budapest. Ancora Spagna (Almagro trionfò nell’Estoril Open) ed Argentina (Schwartzman vinse ad Istanbul), più un po’ di Germania, con Kohlschreiber profeta in patria (vittoria a Monaco di Baviera) come spesso gli è capitato in carriera. I 1000 di Madrid e Roma hanno visto Djokovic e Murray scambiarsi trofeo e piatto, infine Wawrinka ha vinto a Ginevra e Thiem a Nizza nella settimana prima del Roland Garros. Dunque i quattro semifinalisti dello Slam parigino furono i grandi protagonisti delle tre settimane precedenti, segno che al Roland Garros di solito si può improvvisare poco ed è importante arrivare in crescendo di forma.

Se prendiamo in esame gli attuali top-50 del ranking, ecco la classifica per punti conquistati sul rosso nelle otto settimane prima del Roland Garros nel 2016. Attenzione, abbiamo considerato soltanto i punti che “fanno ranking”, non i picooli risultati poi finiti tra gli scarti. Riportiamo qui solo i primi 20.

1] Nadal 2040

2] Murray 1960

3] Djokovic 1610

4] Nishikori 1020

5] Pouille 686

6] Monfils 655

7] Thiem 590

8] Wawrinka 530

9] Kohlschreiber 485

10] Tsonga 450

11] Paire 415

12] Raonic 405

13] Kyrgios 360

14] Sousa 315

15] Granollers 307

16] Verdasco 295

17] Schwartzman 290

18] Sock 285

19] Berdych 280

20] Federer 270

È stato Nadal il migliore nel 2016 nella stagione che precede il Roland Garros, per lui due vittorie (Monte Carlo e Barcellona), una semifinale (Madrid) e un quarto di finale (Roma). Ecco perché è proprio Nadal il più serio candidato a superare Federer nella Race to London prima del Roland Garros (difficile) o dopo il Roland Garros (possibile?). Ben otto degli attuali top-10 risultano nei primi 10 posti di questa speciale classifica, confermando l’importanza ai fini del ranking dei mesi di aprile e maggio, le due eccezioni sono Federer (che però nel 2016 fu spesso infortunato e quest’anno ha dichiarato forfait in tutti i tornei sul rosso prima del Roland Garros) e Cilic, addirittura fuori dai trenta. Una menzione speciale per Gilles Müller, unico tra i primi 50 del mondo ad aver ottenuto 0 punti ranking sul rosso tra aprile e maggio 2016.

La corsa alle teste di serie per il Roland Garros 2017

Ovviamente un grande 2016 significa che vi sono molti punti da difendere, al contrario un 2016 al di sotto delle attese avvantaggia nella corsa alle teste di serie per il Roland Garros 2017. Proviamo dunque a togliere tutti i punti conquistati dal torneo di Monte Carlo 2016 (Houston e Marrakech sono già stati scalati questa settimana) fino ai tornei di Ginevra e Nizza 2016 e facciamo partire la corsa alle teste di serie. Ricordiamo che il tabellone del Roland Garros di quest’anno verrà compilato tenendo conto del ranking di lunedì 22 maggio 2017, dunque in questo caso i punti di Ginevra e Nizza 2016 verranno scalati.

1] Murray 10000

2] Djokovic 6305

—————————-

3] Wawrinka 5255

4] Federer 5035

—————————-

5] Raonic 3940

6] Nishikori 3290

7] Cilic 3235

8] Tsonga 2815

—————————-

9] Thiem 2795

10] Dimitrov 2710

11] Nadal 2695

12] Goffin 2515

13] Berdych 2510

14] Monfils 2355

15] Sock 2270

16] Kyrgios 2065

Dal 17 al 24 abbiamo Bautista Agut, Carreno Busta, A.Zverev, Karlovic, Pouille, Isner, Gasquet e Ramos Vinolas. Dal 25 al 32 abbiamo Müller, Johnson, Querrey, Cuevas, Fognini, M.Zverev, Simon, Del Potro. Dunque Fognini è virtualmente numero 29 (stessa posizione nel ranking), Del Potro 32 (+3 rispetto al ranking) e Lorenzi appena fuori (35, +2 rispetto al ranking attuale).

Particolarmente interessanti alcune sfide:

Wawrinka deve recuperare 1050 punti a Djokovic se vuole essere numero 2 al Roland Garros

Raonic è l’unico a poco più di 1000 punti da Federer, tutti gli altri devono fare quasi o più di 2000 punti per puntare al numero 4

Serrata la lotta per entrare tra i primi 8, con nove pretendenti in meno di 800 punti

Nadal deve rimontare circa 100 punti per entrare negli 8, ma oltre 2300 per entrare tra i 4, a meno che Federer decida di non partecipare al Roland Garros ed a quel punto Nadal dovrebbe recuperare circa 1250 punti “soltanto”

Murray è invece certo di essere numero 1 al Roland Garros. Djokovic parteciperà ai tre Masters 1000, quindi al massimo potrà salire a 9305.