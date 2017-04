Mondo Futures: Caruso vince a Santa Margherita, Carli sfiora il primo successo

A distanza di due anni Caruso torna ad alzare un trofeo, in Sardegna batte 7-5 6-3 Collarini. Carli accarezza solamente la prima vittoria in carriera, in Tunisia va avanti di un set ma crolla 6-0 al terzo contro Blancaneaux

Luzhou, Cina F4 ($25.000) – Doppietta casalinga nel Futures di Luzhou, Zhe Li vince singolare e doppio (in coppia con Xin Gao). A secco di vittorie in singolare dal 2016, e con un inizio di stagione per niente esaltante, il trentenne numero 265 del mondo domina gli avversari (di modesto livello nei primi tre turni): in semifinale contro il ceco Jan Mertl (tds numero 3) vince 6-3 7-5 e nella finale contro Shuichi Sekiguchi (tds numero 2) fa ancora meglio lasciando appena tre game, tutti nel secondo set, al giapponese.

Risultato finale: [1] Z. Li b. [2] S. Sekiguchi 6-3 6-0

Santa Margherita di Pula, Italia F7 ($25.000) – Non alzava un trofeo dall’agosto del 2015 Salvatore Caruso. Il siciliano vince nell’altra grande isola il suo quarto Futures in carriera perdendo solamente un set, nel quarto contro il brasiliano Guilherme Clezar (tds numero 3), battendo in finale l’argentino numero 371 del mondo Andrea Collarini con il punteggio di 7-5 6-3 (che nei quarti aveva eliminato in due set il numero 2 del seeding Lorenzo Giustino).

Risultato finale: [4] S. Caruso b. A. Collarini 7-5 6-3

Madrid, Spagna F10 ($25.000) – Pedro Cachin sta cercando di recuperare posizioni nel ranking nel circuito Futures. Il ventunenne argentino due anni fa era arrivato ad essere 166 del mondo, ora bazzica intorno alla 400esima posizione, ma quest’anno è al suo secondo Futures. Nella parte bassa del tabellone elimina al secondo turno Gregoire Barrere (tds numero 2) 7-5 6-3, poi in semifinale Maxime Hamou (tds numero 4) 6-4 6-1. Nella parte alta arriva in fondo Ivan Gakhov, il quale vince in semifinale contro Attila Balazs (tds numero 3): in finale, Cachin supera facilmente il russo con un doppio 6-3.

Risultato finale: [SE] P. Cachin b. I. Gakhov 6-3 6-3

Stati Uniti, Memphis F12 ($25.000) – Prima vittoria in carriera, almeno in singolare, per lo statunitense Jared Hiltzik. Il classe ’94 si toglie anche la soddisfazione, prima di vincere la finale con un doppio 6-3 su Takanyi Garanganga, di battere il connazionale e numero 1 del seeding Mackenzie McDonald in semifinale con il punteggio di 6-2 2-6 6-4. Nella parte bassa delude Yannick Mertens (tds numero 2) eliminato al primo turno dal qualificato Jan Choinski 4-6 6-4 6-1.

Risultato finale: J. Hiltzik b. T. Garanganga 6-3 6-3

Sharm el Sheikh, Egitto F12 ($15.000) – Compagni vittoriosi in doppio, Filip Peliwo e Aldin Setkic (tds numero 2) si sono sfidati nella finale del dodicesimo Futures di Sharm el Sheikh. Contro ogni pronostico a vincere è il canadese classe ’94 in tre set: 2-6 6-3 6-3. Peliwo che nel primo turno ha eliminato il numero 1 in tabellone Gleb Sakharov 7-6(6) 5-7 6-2 e nel secondo il qualificato Jacopo Berrettini 6-2 6-1. Sconfitta al primo turno per l’altro italiano in tabellone: Claudio Fortuna (tds numero 6) ha perso contro il qualificato Oleg Khotkov 6-4 7-6(3).

Risultato finale: F. Peliwo [2] A. Setkic 2-6 6-3 6-3

Heraklion, Grecia F5 ($15.000) – Secondo successo in stagione, dopo quello in Italia di qualche settimana fa, per il ceco Petr Michnev. Testa di serie numero 1 del tabellone, il numero 268 del mondo non perde neanche un set nei cinque match disputati ed elimina due italiani: ai quarti Andrea Vavassori (tds numero 8) con un doppio 6-4 e in semifinale Liam Caruana (romano trapiantato negli States all’età di sei anni e attualmente numero 1222 del ranking) 6-4 7-5. Nella parte bassa arriva in fondo il classe ’96 Benjamin Bonzi (tds numero 2): il francese perde nettamente il primo parziale 6-2, nel secondo rimane aggrappato al match fino all’ultimo perdendo 7-5.

Risultato finale: [1] P. Michnev b. [2] B. Bonzi 6-2 7-5

Giacarta, Indonesia F5 ($15.000) – Non bissa il successo della scorsa settimana in Indonesia Brydan Klein. Il britannico (tds numero 2) vince il primo set della finale contro il numero 1 del seeding Ti Chen, ma si fa recuperare perdendo a 7-2 il tie break del secondo parziale e cedendo 6-3 nel set decisivo. Per il taiwanese numero 240 del mondo è il secondo successo del 2017 e ventesimo complessivo, tutti nei Futures e tutti sul cemento.

Risultato finale: [1] T. Chen b. [2] B. Klein 3-6 7-6(2) 6-3

Kashiwa, Giappone F5 ($15.000) – Due protagonisti diversi questa settimana in Giappone: ai soliti Yusuke Takahashi (tds numero 3) e Takuto Niki (tds numero 2) si sono sostituiti Tatsuma Ito e Masato Shiga (tds numero 5). Vince la testa di serie numero 1 Ito con un comodo 6-4 6-2; per il classe ’88 numero 171 del mondo si tratta del ritorno alla vittoria in un Futures a distanza di sette anni.

Risultato finale: [1] [WC] T. Ito b. [5] M. Shiga 6-4 6-2

Quinta Da Marinha, Portogallo F5 ($15.000) – L’esperienza di Gerard Granollers-Pujol ha la meglio sul giovane Makoto Ochi. Lo spagnolo numero 671 del mondo vince agevolmente 6-1 6-3 la finale del Futures portoghese di Quinta Da Marinha contro il giapponese testa di serie numero 4. Granollers Pujol si trova la strada spianata fino in semifinale per la sconfitta di Goncalo Oliveira (tds numero 3) nel secondo turno contro David Vega Hernandez, lì incontra il numero 1 del seeding Clement Geens, al quale recupera un set con un doppio 6-2.

Risultato finale: G. Granollers-Pujol b. [4] M. Ochi 6-1 6-3

Doha, Qatar F1 ($15.000) – Con la vittoria sul cemento di Doha il diciannovenne Daniel Altmaier ritocca, seppur di sole due posizioni, il suo best ranking (286). Il tedesco numero 1 del torneo per portarsi a casa il secondo titolo stagionale ha faticato solamente nei quarti contro Lenny Hampel (tds numero 7) vincendo al terzo con il punteggio di 6-4 1-6 6-3. In finale secondo pronostico avrebbe dovuto incontrare il francese Albano Olivetti, ma questi ha perso al primo turno contro il connazionale Antoine Escoffier con un netto 6-0 6-1. Escoffier che poi ha sfruttato le eliminazioni delle altre teste di serie della parte bassa del tabellone per arrivare in finale, persa con il punteggio di 6-4 6-3.

Risultato finale: [1] D. Altmaier b. A. Escoffier 6-4 6-3

Hammamet, Tunisia F13 ($15.000) – Cristian Carli va vicino al suo primo titolo in carriera. Contro il francese Geoffrey Blancaneaux il ventunenne italiano, che si sta facendo le ossa nei tornei minori, vince 6-4 il primo set della finale, ma poi si spenge alla distanza perdendo 6-3 6-0 gli altri due parziali. Carli che nel corso del torneo ha eliminato ben tre teste di serie, in particolare il finalista della scorsa settimana Lamine Ouahab (tds numero 3) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Blancaneux è stato una vera e propria bestia nera questa settimana per gli azzurri: oltre a Carli, ha battuto Marco Bortolotti (tds numero 4) al secondo turno e Nicola Ghedin in semifinale.

Risultato finale: G. Blancaneaux b. C. Carli 4-6 6-3 6-0

Antalya, Turchia F13 ($15.000) – Resta ancora a secco di vittorie Kristijan Mesaros (tds numero 1). Il croato numero 228 del ranking non va oltre il quarto di finale contro Juan Pablo Varillas (tds numero 5), il quale si impone 7-6(1) 7-5 alla fine di due set combattuti. Il peruviano arriva in fondo battendo 6-3 6-2 Wilson Leite, mentre nella parte bassa Alexis Musialek (tds numero 4) supera 4-6 7-5 7-5 Julien Cagnina (tds numero 7). Ad avere la meglio in finale è il francese, il quale vince 7-1 il tie break del set decisivo.

Risultato finale: [4] A. Musialek b. [5] J. Varillas 6-3 6-7(5) 7-6(1)