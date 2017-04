WTA Ranking: italiane, è profondo rosso

All'orizzonte l'entry list per il Roland Garros: Giorgi resta per un pelo in top100, Errani e Schiavone sprofondano. Lo spettro delle qualificazioni a Parigi è concreto. Kasatkina in top30, Ostapenko in top50. Kerber consolida il n.1

I tornei di Charleston e di Monterrey hanno decretato il successo di due russe, Pavlyuchenkova, nata nel ’91, e Kasatkina, classe ‘97. Anastasia è un vecchia conoscenza: ha vinto il primo dei suoi quattro titoli in Messico nel 2010 e sembrava destinata già a grandi risultati nel 2011, quando la ricordiamo avversaria di Schiavone nei quarti al Roland Garros e n.13 del mondo. Poi si sono susseguiti anni di alti e bassi fino al ritorno in top20. Con il risultato di Monterrey, consolida il n.16 e ha la chance di tornare nelle quindici e migliorare il suo best ranking. Per il momento sembra un compito arduo: tra lei e la n.13, Svitolina, c’è un balzello di quasi 1300 punti, ma fino a Wimbledon, dove avrà in scadenza i quarti dell’anno scorso, ha solo 250 punti in uscita.

Apro una piccola parentesi su Kerber, sconfitta in finale da Pavlyuchenkova per la seconda volta dopo quella del 2013. Nonostante non abbia centrato la vittoria, incrementa il suo vantaggio su Williams: i punti di differenza salgono a 325. Non sono moltissimi ma di settimana in settimana sono cresciuti, nonostante sul campo non abbia ottenuto risultati eclatanti. La classifica però tiene conto dei risultati dell’ultimo anno e non delle ultime settimane o mesi: per quelli c’è la RACE, dove Kerber è n.10. Nella classifica della tedesca pertanto figurano ancora le finali al Masters e Wimbeldon e la vittoria agli US Open. Nelle prossime settimane le usciranno i punti di Stoccarda (470) e Serena potrebbe per pochi punti e per poco tempo (a Roma usciranno a lei 900 punti) tornare in vetta. Lascio a voi le considerare se sia uno spot migliore per la WTA avere come una n.1 una giocatrice momentaneamente appananta o una part-time, con soli 6 tornei giocati negli ultimi 12 mesi. Personalemente non saprei cosa scegliere.

Anche Kasatkina può sperare di migliorare il best ranking (n.24) e entrare in top20 a breve? Intanto si godrà i 13 posti in più e il n.29. I punti chela separano dalle venti sono soltanto 299 e a lei ne scadono 245 fino a Roland Garros incluso. Se saprà gestire il trionfo in Sud Carolina, potrebbe quantomeno avvicinarsi al best ranking, visto che alcune delle atlete che la precedono hanno belle cambiali in scadenza. Per fare alcuni esempi, Stosur 1350 punti, Bertens 1188, Bacsinszky 1020.

Degno di essere sottlineato è anche il ritorno nelle 50 a di Jelena Ostapenko. La lettone è stata anche n.33 a fine gennaio, poi il tracollo dopo l’uscita dei 585 punti di Doha. La finale a Charleston le vale 16 posti e la posizione n.50.

Sono invece dolori per le nostre rappresentanti: Vinci scende di un posto al n.35, ma sono Errani, Giorgi e Schiavone in caduta libera. Camila perde 22 posti e resta in top 100 per un pelo: n.98. Errani fu semifinalista a Charleston un anno fa: senza quei punti cede 25 posti ed oggi è n.121. Schiavone, infine, scende di 14 posti e si assesta al n.168. La classifica di settimana prossima definirà l’entry list del Roland Garros. Stando così le cose, solo Giorgi e Vinci entrerebbero direttamente in tabellone. Sara Errani dovrebbe arrivare in finale o vincere a Bogotà per avere la certezza di non dover passare le qualificazioni. Molto più dura, se non impossibile l’impresa per Francesca: solo una vittoria in Colombia, dove in tabellone è nella stessa metà di Sara, le assicurerebbe di avvicinarsi alle 104 che staccheranno direttamente il biglietto per Parigi. Ma potrebbe non essere sufficiente.

Altri movimenti: Pauline Parmentier (-9, n.64) e Donna Vekic (+8, n.82).

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. fine 2016 Diff. dal 03/04/17 1 Kerber, Angelique 7335 22 0 0 2 Williams, Serena 7010 15 0 0 3 Pliskova, Karolina 6020 22 3 0 4 Cibulkova, Dominika 5065 22 1 0 5 Halep, Simona 5022 17 -1 0 6 Muguruza, Garbiñe 4790 20 1 0 7 Konta, Johanna 4330 22 3 0 8 Radwanska, Agnieszka 4290 22 -5 0 9 Kuznetsova, Svetlana 4025 20 0 0 10 Keys, Madison 3857 16 -2 1 11 Wozniacki, Caroline 3850 23 8 1 12 Williams, Venus 3811 17 5 -2 13 Svitolina, Elina 3740 22 1 0 14 Kvitova, Petra 3030 20 -3 1 15 Vesnina, Elena 2925 22 1 -1 16 Pavlyuchenkova, Anastasia 2475 23 12 0 17 Stosur, Samantha 2120 24 4 0 18 Strycova, Barbora 2080 21 2 0 19 Mladenovic, Kristina 2080 26 23 0 20 Bertens, Kiki 1929 23 2 1

Teen Ranking

Kasatkina torna n.1 delle under20. Ostapenko sale al n.4, superando Bellis.

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 03/04/17 1 Kasatkina, Daria 1997 29 1 2 Konjuh, Ana 1997 34 -1 3 Osaka, Naomi 1997 48 0 4 Ostapenko, Jelena 1997 50 1 5 Bellis, Catherine 1999 55 -1 6 Vikhlyantseva, Natalia 1997 76 0 7 Sabalenka, Aryna 1998 129 0 8 Bencic, Belinda 1997 131 0 9 Blinkova, Anna 1998 134 0 10 Zidansek, Tamara 1997 141 0

Nation Ranking

Rientra al n.10 la Croazia, che esclude così dalla top ten l’Ucraina.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 03/04/17 1 Stati Uniti 24 0 2 Repubblica Ceca 35 0 3 Russia 40 0 4 Germania 84 0 5 Romania 85 0 6 Francia 86 0 7 Spagna 94 0 8 Australia 129 0 9 Cina 134 0 10 Croazia 137 –

Casa Italia

Due posti in più per Brescia, nei quarti a S. Margherita di Pula. Peggiora notevolmente il ranking medio delle top 5 italiane. Oggi è 113,2.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 03/04/17 1 Vinci, Roberta 35 0 2 Giorgi, Camila 98 0 3 Errani, Sara 121 0 4 Knapp, Karin 144 0 5 Schiavone, Francesca 168 0 6 Paolini, Jasmine 199 0 7 Trevisan, Martina 219 0 8 Brescia, Georgia 298 2 9 Rosatello, Camilla 301 0 10 Pieri, Jessica 304 -2 11 Grymalska, Anastasia 324 0 12 Ferrando, Cristiana 355 0 13 Di Giuseppe, Martina 369 1 14 Gatto-Monticone, Giulia 370 -1 15 Giovine, Claudia 402 0 16 Scala, Camilla 429 0 17 Chiesa, Deborah 458 0 18 Brianti, Alberta 472 0 19 Caregaro, Martina 473 0 20 Matteucci, Alice 483 0

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei

[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 7335 22

[2] 2 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 7010 15

[3] 3 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 6020 22

[4] 4 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 5065 22

[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5022 17

[6] 6 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 4790 20

[7] 7 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 4330 22

[8] 8 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 4290 22

[9] 9 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 4025 20

[11] 10 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 3857 16

[12] 11 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 3850 23

[10] 12 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3811 17

[13] 13 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 3740 22

[15] 14 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3030 20

[14] 15 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 2925 22

[16] 16 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2475 23

[17] 17 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2120 24

[18] 18 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 2080 21

[19] 19 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 2080 26

[21] 20 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1929 23

[23] 21 Lucic-Baroni, Mirjana Croatia 09 Mar 1982 1924 21

[20] 22 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1913 17

[25] 23 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 1845 21

[22] 24 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1823 17

[24] 25 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1815 26

[26] 26 Sevastova, Anastasija Latvia 13 Apr 1990 1790 26

[27] 27 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1715 19

[28] 28 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1670 23

[42] 29 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1630 22

[30] 30 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1565 27

[29] 31 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1535 28

[32] 32 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1510 25

[33] 33 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1507 24

[31] 34 Konjuh, Ana Croatia 27 Dec 1997 1507 22

[34] 35 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1480 22

[35] 36 Davis, Lauren United States 09 Oct 1993 1455 21

[37] 37 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1425 22

[36] 38 Siniakova, Katerina Czech Republic 10 May 1996 1363 24

[38] 39 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1320 24

[39] 40 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1300 24

[40] 41 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1275 26

[44] 42 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1272 23

[41] 43 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1270 22

[45] 44 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1250 21

[43] 45 McHale, Christina United States 11 May 1992 1245 24

[46] 46 Goerges, Julia Germany 02 Nov 1988 1150 22

[47] 47 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1145 21

[49] 48 Osaka, Naomi Japan 16 Oct 1997 1113 21

[52] 49 Rogers, Shelby United States 13 Oct 1992 1101 22

[66] 50 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1080 26

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei

[1] 1 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2151 6

[3] 2 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 2145 8

[2] 3 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2075 6

[4] 4 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 2030 4

[5] 5 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1937 6

[6] 6 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1655 7

[7] 7 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1403 9

[10] 8 Lucic-Baroni, Mirjana Croatia 09 Mar 1982 1343 7

[8] 9 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1265 6

[11] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 1207 8

[9] 11 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1166 7

[14] 12 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1147 8

[12] 13 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 1006 6

[13] 14 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 896 8

[15] 15 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 856 5

[51] 16 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 811 9

[16] 17 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 792 10

[19] 18 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 755 8

[17] 19 Davis, Lauren United States 09 Oct 1993 736 7

[18] 20 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 726 7