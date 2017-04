42° Torneo Internazionale Giovanile “Città Di Firenze”: bene le racchette azzurre

Dopo due giornate dedicate ai tornei di qualificazioni il “Città di Firenze – Trofeo Banca CR Firenze” apre i campi ai futuri campioni

L’aretina Matilde Mariani, la massese Valentina Del Marco ed il senese Duccio Petreni compiono un’impresa che rende orgogliosa la regione. Superano alla grande i rispettivi turni di qualificazione e si catapultano nei tornei principali con la speranza di continuare la giusta andatura.

Gli altri qualificati sono la bergamasca Lisa Pigato che, ancora 13enne è alla prima esperienza in un internazionale under 18, la romana Alice Amendola, il ligure Nicolò Inserra, il romagnolo Manuel Mazza, il laziale Gian Marco Ortenzi, il croato Admir Kalender e lo svizzero Henry Von Der Schulemburg, unici stranieri a superare le qualificazioni.

Tanta Toscana, quindi, nei tornei principali perché ai qualificati c’è da aggiungere gli atleti entrati per ranking e quelli a cui è stata assegnata la wild card da parte del club organizzatore che si appresta a vivere una 42esima edizione dal sapore spettacolare grazie anche alla collaborazione della Banca Cr Firenze, della concessionaria Brandini e di Allianz Assicurazione.

Ed è un tennista toscano che si è messo in particolare evidenza nel primo turno del tabellone principale. Si tratta di Lorenzo Musetti, numero uno nazionale della categoria under 14, nato a Massa Carrara il 3 marzo 2002, si allena a La Spezia presso lo Junior Tennis San Benedetto con il maestro federale Simone Tartarini. Il suo idolo, manco a dirlo, è Roger Federer mentre il sogno ricorrente è quello di giocare Wimbledon. Nel turno d’esordio ha incrociato un tenace brasiliano, Christian Oliveira, di tre anni più anziano, certamente più robusto e, quindi, più potente. In campo, però, tutto questo non si è visto. Musetti, dotato di un tennis fantasioso e spettacolare ha deliziato il tanto pubblico presente superando l’avversario in due set (64 64).

Per un toscano che vince altri escono dal torneo, come Niccolò Marianelli e Matilde Gori, entrambi tennisti tesserati per il club organizzatore e destinatari di wild card. Il sorteggio li ha purtroppo opposti a tennisti esteri di buon valore. Marianelli ha perso (60 61) dal greco Skorilas mentre la Gori ha racimolato due games ( 62 60) dalla forte croata Iva Zelic.

Note positive anche per l’esordio di altri tennisti azzurri come la wild card della federazione Davide Tortora (75 64 all’argentino Tobias Sonne), Andrea Trapani (64 46 64 al croato Savin), Giulio Zeppieri (60 26 61 al danese Kristensen) e Gabriele Bosio, altra wild card federale, (75 61 al polacco Skowronski). Perde il carrarino Marco Furlanetto (62 62 dall’austriaco Huber) e lascia il torneo anche il quotato Samuele Ramazzotti, seguito dal settore tecnico federale, che perde (63 76) dal ceco Holis.

Nel torneo femminile avanti, almeno per il momento, solo giocatrici straniere con la sola eccezione della siciliana Elisabetta Cocciaretto, wild card concessale dal circolo fiorentino, che ha superato (64 64) la slovacca Lenka Stara. Tra le racchette straniere, detto della Zelic che ha superato la Gori, altri successi sono arrivati dalla slovena Radisic (67 76 61 all’azzurra Carbonaro), la tedesca Schmidt ha battuto (75 61) elisa Visentin, la britannica Emma Raducanu (75 60 alla slovena Erjavic), la slovacca Barbora Matusova (64 64 a Giulia Peoni) mentre la svizzera Sina Zuger ha avuto la meglio (61 62) sull’ucraina Viktoria Dema.

Domani si inizia alle ore 10.00 e Ingresso libero.