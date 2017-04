Accadde Oggi: nel 1992 il primo titolo di Kimiko Date

Venticinque anni fa il primo titolo in carriera per la tennista più longeva di sempre che prepara l'ennesimo ritorno all'attività

Kimiko Date, forse la tennista più sorprendente di sempre. Nata nel 1970, professionista dal 1989, proprio l’11 Aprile di venticinque anni fa vinceva il suo primo titolo in carriera, sei in totale. L’eterna nipponica s’imponeva 7-5 3-6 6-3 su Sabine Applemans nel Japan Open, torneo inoltre vinto in altre tre occasioni (1993, 1994 e 1996).

Nel video gli highlights della semifinale vinta su Gabriela Sabatini:

Kimiko, ferma dagli Australian Open del 2016, ha annunciato l’ennesimo ritorno all’attività. Proprio in questo mese infatti giocherà un’esibizione e in ITF (tutto in terra nipponica). Nulla a che vedere con il primo ritorno all’attività dopo 12 anni stop ma pur sempre qualcosa di estremamente sorprendente. Sarà solo l’ultimo capitolo di una carriera davvero stupefacente, la nipponica infatti oltre ai sei titoli in carriera vanta la semifinale in tre prove dello slam: Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. A New York invece ha raggiunt due volte i quarti di finale.