Agassi: “Federer può giocare altri 5 anni. Kyrgios ha il talento per vincere”

L'ex tennista statunitense parla a 360° gradi della nuova generazione del mondo del tennis soffermandosi anche sulla Coppa Davis

Roger Federer, fresco vincitore a Miami, da tempo ha firmato un contratto triennale con il torneo di Basilea. Viene naturale pensare che possa giocare quindi fino al 2019 e di conseguenza fino alla stagione in cui compirà 38 anni. Secondo Agassi, però, lo svizzero potrebbe, dopo lo sconvolgente inizio di 2017, potrebbe giocare fino a 41 anni: “Per me è chiaro, lui può rimanere nel circuito per altre 4-5 stagioni. Posso solamente dire che quando arriverà la fine sarà tutto molto veloce, quasi inaspettato. Succede qualcosa che cambia le carte in tavola”.

A ‘Marca’ fa anche il punto sulle nuove generazioni e non poteva mancare un un commento su Kyrgios: “Se mi rivedo in lui? Forse nel modo di vestire – dichiara tra il serio e il faceto. Non so se si debbano fare paragoni, ma se non ricordo male lui ha dichiarato che il tennis non gli piace, quindi gli do merito per conoscersi meglio rispetto a me. Ha il talento per vincere, ma non avrà i successi che merita fin quando non capirà il suo reale obiettivo in campo. Ha bisogno di molta costanza”.

Infine Agassi si concede una riflessione sull’attuale squadra di Coppa Davis, la quale non sta vivendo il suo momento migliore. “Non ho visto cosa è successo a causa del fuso orario – dice lo statunitense riferendosi alla sconfitta ai quarti di finale con l’Australia. Posso solamente dire che bisogna sempre dare il massimo. Chi sarà la futura stella del tennis americano? La nuova generazione credo stia facendo vedere buone cose. Ci sono diversi ragazzi che sono molto speciali. Il tennis è uno sport globale e competitivo, le nazioni entrano in cicli di vittorie o di sconfitte. È la naturalezza dello sport, ma credo che la nuova generazione che abbiamo sia promettente”.

Dario Marchetti