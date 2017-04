ATP Challenger Barletta: ottima partenza per i colori azzurri

Quattro italiani in campo nella prima giornata e quattro vittorie. Gaio e Giustino al secondo turno. Si qualificano Sonego e Travaglia

Se il buongiorno si vede dal mattino… non finiamo la frase per scaramanzia. Quel che resta del lunedì, primo giorno vero di torneo a Barletta, è l’en-plein azzurro. Impegnati nel terzo e decisivo turno di qualificazione Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia si qualificano per il main draw. Il primo ha sconfitto 7-5 6-4 il brasiliano Guillherme Clezar (238 ATP, best 153), mentre il secondo (che ha già vinto tre tornei future quest’anno) si è imposto sull’ex top 100 Cedric Marcel Stebe 6-4 3-6 6-3. Insieme ai promossi Filip Krajinovic e Jeremy Jahn, si vanno ad aggiungere al nutrito plotone di tennisti azzurri già presenti in tabellone, 12 in totale. Federico Gaio e Lorenzo Giustino sono già certi di disputare gli ottavi di finale. Il faentino, dopo la qualificazione a Indian Wells, batte Daniel Brands in rimonta 4-6 7-6(5) 6-2 e andrà a sfidare proprio il giocatore napoletano, capace di imporsi contro pronostico sulla terza testa di serie Norbert Gombos in due parziali 6-4 7-6(13).

C’è molta attesa per Matteo Berrettini, opposto a Gastao Elias e per gli altri giovani Napolitano (derby con Travaglia) e Donati (derby con Pellegrino), che rientra dall’infortunio. Altro derby fra il davis man Giannessi e Bellotti. Chiude il tabellone la seconda testa di serie Aljaz Bedene, recente vincitore del Verrazzano Open.

Carlo Soldati