Coppa Davis, playoffs WG: la Svizzera trova la Bielorussia, Germania in Portogallo

Effettuato il sorteggio per i playoffs di Coppa Davis validi per restare nel gruppo mondiale, si giocherà dal 15 al 17 settembre

Questa mattina a Londra si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti per i playoffs di Coppa Davis 2017. Le vincitrici saranno parte del gruppo mondiale per l’edizione 2018.

2017 World Group playoffs (15-17 settembre)

Kazakistan (c) v Argentina (s)

Colombia (c) (*) v Croazia (s)

Svizzera (c) (s) v Bielorussia

Olanda (c) v Repubblica Ceca (s)

Portogallo (c) (*) v Germania (s)

Giappone (s) (c) (*) v Brasile

Ungheria (c) v Russia (s)

Canada (s) (c) (*) v India

(s) testa di serie

(c) scelta del campo

(*) scelta del campo assegnata per tiro a sorte