The Match for Africa 3: è Federer-show [VIDEO]

Grande festa nell'esibizione benefica a Zurigo. Murray non appare al meglio, ma lo show è un successo

È finita con Roger Federer ed Andy Murray in mezzo al campo a ballare Waka Waka, versione di Shakira, tra coriandoli, ballerini, cantanti e chi più ne ha più ne metta; i due eroi della racchetta tanto forti sul campo da tennis con la pallina in aria, quanto goffi e impalati nello stesso campo a ritmo di musica dance.

Zurigo. Hallenstadion. Terza edizione del Match for Africa organizzato dalla Roger Federer Foundation che da 12 anni lavora per i bambini colpiti da povertà nel Sudafrica con protagonistia sul campo, oltre a Roger, il numero 1 del mondo Andy Murray. A 2 ore dall’inizio della partita la stadio è già pieno con gente che mangia, compra gadget, si fa i selfie di fianco alle caricature dei due campioni, si diverte; tutti in attesa di ammirare l’amato Roger a casa sua dopo gli incredibili successi in Australia e nei due mille americani, e vedere le reali condizioni di Murray fermo da un mese per i problemi al gomito ancora non superati. Prima della partita presentazione della fondazione benefica che porta il nome del campione di Basilea seguita dall’intrattenimento dei Zip Zap Circus Show e del cantante Jesse Ritch.

Acclamati dal pubblico in versione calcistica fanno il loro ingresso in campo Roger ed Andy, interviste di rito ed inizia la partita. Federer sciolto col braccio e leggero con le gambe si diverte nel tirare “drittoni” da una parte all’altra del campo mentre Murray fatica a tenere la palla sopra la rete, perdendo il primo set e soprattutto non servendo mai la prima sopra 190 kh/h: non appare al meglio dal punta di vista fisico e lo si nota nei diversi errori che commette colpendo la palla in movimento. Che non sia una normale partita di tennis però lo si capisce da molte cose: la leggerezza dei giocatori nel provare colpi impossibili (specialmente Federer), il pubblico sempre in festa e mai in silenzio, i cambi campo accompagnati da interviste fiume, firme sulle racchette e scambio di complimenti tra i due “contendenti” (virgolette d’obbligo in questo caso).

Federer si conferma ancora una volta show man, scherza col pubblico e prova a stuzzicare Murray con colpi da circo (si perde il conto del numero di SABR e tweener provati). Lo scozzese invece impiega tutto il primo set a carburare ma nel secondo prende confidenza col pubblico che ringrazia più volte (uno spettatore gli urla “I Love You”, un altro “save the Queen Andy”).

"Murray, I love you!" It could be the start of something beautiful for Andy Murray 😍 #matchforafrica3 pic.twitter.com/eBHAbvsCfe — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 10, 2017

Lo scozzese tira anche una pallina addosso a Roger reo di averlo colpito e sul match point per Federer cede la sua racchetta al raccattapalle.

Brilliant! Murray invites a lucky ball boy to take his place … on match point 😍👏 #matchforafrica3 pic.twitter.com/d4youOEuKk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 10, 2017

Finisce 6-3 7-6 per Roger in perfetto stile svizzero dove il padrone di casa vince e diverte, gli orari vengono rispettati al millesimo (la partita dura 91 minuti finendo alle 10:30 come da programma) e il pubblico torna casa canticchiando Waka Waka con in mano un cioccolatino Lindt (gentilmente offerto dallo sponsor all’uscita).

Marco Belli