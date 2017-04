TV e Rete: “Alba rossa”, al via la stagione sulla terra battuta

A Marrakech e Houston parte la stagione "on clay" in attesa del ritorno in Europa. Per il circuito femminile Biel prende il posto di Katowice e Bogotà è il primo torneo su terra rossa

Dopo la sfortunata spedizione italiana in Belgio in Coppa Davis, il circuito maschile si affaccia sulla terra battuta con due tornei ATP 250 negli Stati Uniti e in Marocco in attesa del tradizionale appuntamento di apertura della primavera europea a Montecarlo. A Houston e Marrakech dunque le prime due occasioni per gli specialisti del rosso di accumulare punti pesanti. Il circuito WTA fa invece tappa a Bogotà (Colombia) e Biel (Svizzera). Quest’ultimo torneo sostituisce il torneo di Katowice mantenendo però le condizioni di gioco: veloce indoor fuori stagione.

Supertennis trasmetterà tutti i 4 tornei della settimana con precedenza al torneo marocchino che sarà trasmesso in diretta fin dal primo giorno. Andiamo a vedere dunque la programmazione nel dettaglio…

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) sarà l’unica meta della settimana tennistica televisiva. Tutti i 4 tornei della settimana saranno trasmessi: gli ATP 250 di Marrakech e Houston sulla terra battuta e i WTA International di Biel (Svizzera) e Bogotà.



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia) e anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente.

Questa la programmazione nel dettaglio:

ATP 250 Marrakech

lunedì 10 aprile – LIVE alle ore 12.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 ed alle ore 18.00

martedì 11 aprile – LIVE alle ore 12.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 ed alle ore 18.00

mercoledì 12 aprile – LIVE alle ore 12.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 ed alle ore 18.00

giovedì 13 aprile – LIVE alle ore 12.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 ed alle ore 18.00

venerdì 14 aprile – LIVE alle ore 12.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 ed alle ore 18.00

sabato 15 aprile – LIVE alle ore 14.00 ed alle ore 16.00 (semifinali)

domenica 16 aprile – LIVE alle ore 15.30 (finale)

ATP 250 Houston

venerdì 14 aprile – LIVE alle ore 19.00 ed alle ore 21.00

sabato 15 aprile – LIVE alle ore 22.00 (semifinali)

domenica 16 aprile – LIVE alle ore 21.00 (finale)

WTA International Biel (Bienne)



giovedì 13 aprile – LIVE alle ore 11.00

venerdì 14 aprile – LIVE alle ore 11.00

sabato 15 aprile – differita alle ore 18.00 (semifinali)

domenica 16 aprile – differita alle ore 17.15 (finale)

WTA International Bogotà

mercoledì 12 aprile – LIVE alle ore 19.30 ed alle ore 21.30

giovedì 13 aprile – LIVE alle ore 19.30, alle ore 21.30 ed alle ore 23.00

venerdì 14 aprile – differita alle ore 23.00 (semifinale 1)

sabato 15 aprile – differita alle ore 01.00 (semifinale 2)

domenica 16 aprile – differita alle ore 00.05 (finale)



STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione Streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile

Questo il programma delle dirette di questa settimana

– ATP 250 Marrakech: 24 match IN DIRETTA da lunedì 10 aprile

– ATP 250 Houston: 23 match IN DIRETTA da lunedì 10 aprile

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.