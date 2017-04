WTA Bogotà: Sara Errani (finalmente) promossa

L’azzurra soffre solo nel finale contro la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie n. 7: può ancora sperare in chiave Roland Garros

Sara Errani supera Ekaterina Alexandrova per 6-2 6-4, ottenendo un’altra chance di risalire la china in una stagione iniziata male anche per alcuni problemi fisici. Nel primo set i colpi potenti da fondo campo della russa mettono in difficoltà Errani, che con un errore di dritto concede subito una palla break, prontamente sfruttata da Alexandrova con una bella risposta di dritto che Sara non controlla. L’azzurra si procura subito due palle del contro break grazie a un errore di rovescio in uscita dal servizio della russa, che annulla la prima ma manda in rete il dritto sulla seconda opportunità concessa. Errani tiene poi il servizio a 30, aiutata anche da alcuni errori dell’avversaria. Alexandrova è molto aggressiva, ma commette tanti errori e con un doppio fallo perde nuovamente il servizio. Sara non riesce però a confermare il break appena ottenuto e con un vincente di dritto Alexandrova recupera il servizio di svantaggio. La russa ha moltissime difficoltà al servizio e con un doppio fallo offre un’altra opportunità di break a Sara, che la sfrutta grazie a una risposta aggressiva che costringe Alexandrova a sbagliare con il rovescio. La romagnola sale 5-2 e nel game successivo approfitta del settimo doppio fallo del set della russa per procurarsi un primo set point, annullato da Alexandrova con una smorzata dopo un ottimo servizio. La russa concede un altro set point, su cui commette l’ennesimo doppio fallo, regalando quindi il parziale all’azzurra. A far la differenza in negativo sono stati i ben 23 errori gratuiti di Alexandrova a fronte di soli 6 vincenti.

Nel secondo set Ekaterina riesce finalmente a tenere la battuta, ma nel quarto game Errani risponde bene e le strappa il servizio grazie ad un rovescio lungo dell’avversaria. Alexandrova cerca sempre la risposta aggressiva, ma sbaglia spesso e Sara si porta sul 4-1. La russa non sfrutta un’occasione per non far scappare definitivamente l’italiana, concede una palla break sbagliando il recupero di una contro smorzata e perde ancora una volta il servizio ai vantaggi. Sara si porta quindi sul 5-1, ma il match non è ancora finito. Alexandrova ha uno scatto d’orgoglio e si procura tre palle per recuperare uno dei due break, concretizzando la terza grazie ad un rovescio in rete dell’azzurra. La russa adesso sbaglia meno e, approfittando di un calo di concentrazione di Errani, si avvicina ancora nel punteggio. La romagnola continua nel suo momento di difficoltà perdendo anche il secondo break di vantaggio grazie ad una buona accelerazione di rovescio della russa. Nonostante il nervosismo Errani non si abbatte, conquistando un set point grazie ad un errore di rovescio di Alexandrova dopo uno scambio lungo, che concretizza difendendosi bene e trovando un colpo tagliato su cui la russa arriva male. Sara ha giocato un buon match, mettendo in mostra una buona solidità contro un’avversaria comunque molto fallosa; ancora una volta ha rischiato di farsi recuperare da una situazione di netto vantaggio, prendendosi delle pause che questa volta non l’hanno punita. Al prossimo turno sfiderà Sachia Vickery.

Nel frattempo sulla città colombiana si è abbattuto un violento nubifragio e gli incontri sono stati momentaneamente sospesi.

(in aggiornamento)

Risultati:

S. Errani b. [7] E. Alexandrova 6-2 6-4

D. Jakupovic b. I. Falconi 6-2 6-4

[Q] M. Linette b. [5] N. Podoroska 6-1 6-3

[Q] B. Haddad Maia vs V. Cepede

S. Solar-Espinosa vs [8] M. Sakkari

S. Sarribes Tormo vs. D. Allertova

[1] K. Bertens vs N. Stojanovic

[WC] E. Arango vs I. Khromacheva

[2] K. Siniakova vs [Q] J. B. Teichmann

F. Schiavone vs P.M. Tig