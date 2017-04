WTA Bogotà: Larsson in rimonta, oggi Errani e Schiavone

Partenze diesel per le teste di serie n.3 e n.4 (Arruabarrena). Entrambe sono costrette alla rimonta contro le due qualificate Ferro e Perrin

Le uniche due teste di serie impegnate nella prima giornata del WTA International di Bogotà hanno avuto più difficoltà del previsto ad imporsi contro due tenniste provenienti dalle qualificazioni. Il programma si è aperto con la vittoria della spagnola Lara Arruabarrena, testa di serie n. 4 e vincitrice nel 2012, ai danni della svizzera Conny Perrin, n. 198 del ranking, per 4-6 6-3 6-2. Nel primo set l’elvetica rimonta da 0-2 e si porta sul 5-2 strappando il servizio all’avversaria per tre volte consecutive. La spagnola prova a rimontare recuperando uno dei due break, ma Perrin riesce a non farsi agganciare e chiude al terzo set point. Il secondo parziale è deciso da un break messo a segno nel secondo game da Arruabarrena, che gestisce i suoi turni di servizio senza problemi. Il terzo set si apre con un break immediato a favore dell’iberica. Sul 2-1 Arruabarrena, Perrin richiede l’intervento della fisioterapista per un problema alla coscia destra, che giustifica in parte il netto calo accusato dalla fine del primo set. Arruabarrena ne approfitta e strappa ancora il servizio all’avversaria nel quinto game, chiudendo per 6-2 al primo match point. Al secondo turno aspetta la vincente del match Khromacheva-Arango.

Johanna Larsson, terza favorita del torneo, supera per 2-6 6-2 6-1 la francese Fiona Ferro, n. 215 del mondo. Nel primo set la svedese perde il servizio nel primo e nel settimo gioco. Ferro conquista subito un break anche nel secondo set, ma non riesce a tenere nemmeno un turno di battuta in tutto il parziale, perdendo a 0 l’ultimo game al servizio, che vale la conquista del parziale per Larsson. Nel set decisivo l’equilibrio si rompe nel quarto game, con la svedese che strappa per la prima volta il servizio a Ferro, ripetendosi poi nel sesto gioco. Prima di conquistare l’incontro al primo match point, la tennista scandinava è però costretta ad annullare una palla break regalata con l’undicesimo doppio fallo, l’unica occasione concessa all’avversaria in tutto il parziale. Durante il match sono cadute alcune gocce di pioggia che fortunatamente non hanno costretto ad interrompere il gioco. Al secondo turno Larsson affronterà una tra Haddad Maia e Cepede Royg.

Negli altri incontri che si sono disputati oggi, la qualificata olandese Cindy Burger supera per 5-7 6-3 6-4 la tedesca Tatjana Maria e al prossimo turno potrebbe affrontare la connazionale Kiki Bertens, testa di serie n.1, che domani se la vedrà con Stojanovic. La serba Aleksandra Krunic ha la meglio sulla padrona di casa Mariana Duque-Marino, campionessa dell’edizione del 2010, imponendosi per 6-2 6-4. Al secondo turno aspetta la vincente del match Sakkari-Soler-Espinosa. Approda al prossimo turno anche la bulgara Elitsa Kostova, che supera la statunitense Grace Min per 6-3 6-1. Adesso affronterà una tra Linette e Podoroska. La statunitense Sachia Vickery travolge per 6-0 6-2 la connazionale Alyssa Mayo, diciassettenne che ha usufruito di una wild card. Al secondo turno potrebbe affrontare Sara Errani, attesa all’esordio oggi contro la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie n. 7 (sarà la prima sfida fra le due). Oltre a Errani scenderà in campo anche Francesca Schiavone contro la romena Patricia Maria Tig, sesta favorita del seeding (anche in questo caso si tratta di una sfida inedita).

Risultati:

[4] L. Arruabarrena b. [Q] C. Perrin 4-6 6-3 6-2

S. Vickery b. [WC] A. Mayo 6-0 6-2

E. Kostova b. G Min 6-3 6-1

[Q] C. Burger b. T. Maria 5-7 6-3 6-4

A. Krunic b. M. Duque-Marino 6-2 6-4

[3] J. Larsson b. [Q] F. Ferro 2-6 6-2 6-1