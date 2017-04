Accadde Oggi: 1993, Pete Sampras sul trono ATP

Il 12 aprile di ventiquattro anni fa, lo statunitense raggiungeva la vetta del ranking per la prima volta. Sarà l'inizio di un dominio durato 286 settimane

286 settimane al numero uno (secondo all time), di cui 102 consecutive (quinto). 14 trofei dello Slam, 64 titoli complessivi: l’infinita e pittoresca rivalità con il nemico-amico Andre Agassi. Pete Sampras iniziava la sua scalata verso la storia del tennis ventiquattro anni esatti or sono: il 12 aprile 1993, l’allora ventunenne scalzava Jim Courier dal trono ATP, grazie ad un semifinale agli Australian Open, poi persa contro Edberg.

La sua ascesa al numero uno era iniziata già nel ’90, quando a soli 18 anni Sampras sollevò il trofeo degli US Open battendo Agassi in tre set. Nel corso degli anni si aggiunsero altri quattro successi a New York, due in Australia e sette a Wimbledon, mentre rimarrà una chimera la Coppa dei Moschettieri di Parigi. Il suo serve and volley poderoso e il suo dritto in corsa, spesso opposti al flipper da fondo di Andre Agassi, hanno segnato un decennio di tennis, lasciando gli appassionati con l’interrogativo di chi potesse mai sostituirlo, fino all’arrivo di Roger Federer.

Anemico fin dalla nascita, nel 2000 si è sposato con l’attrice Bridgette Wilson, da cui ha avuto Christian Charles (2002) e Ryan Nicholaos (2005).