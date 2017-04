ATP Marrakech: Lorenzi raggiunge Quinzi. Vanni ripescato ma subito fuori

Sotto 1-5 nel secondo parziale, Paolino incamera 6 giochi consecutivi e supera Garcia-Lopez. Al secondo turno derby azzurro contro Quinzi. Un solo precedente: Challenger Cordenons 2013, vittoria netta di Lorenzi

Destini incrociati quelli in campo oggi, nella terza giornata del Gran Prix Hassan II, tra il nostro Paolo Lorenzi e lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. Il tennis è uno sport senza prova d’appello e la gara tra i due è la certificazione del personale stato di forma dei due atleti. Agli antipodi. La classifica sorride a 32 denti per l’azzurro che a 35 anni lo vede ai massimi della carriera, stride per lo spagnolo prossimo a uscire dai top 100 causa una serie negativa che non sembra aver fine. Gara intesa ed equilibrata nel primo set, emozionante nel secondo.

Primo set tirato fino al tiebreak, con Lorenzi che manca due palle break e lo spagnolo che mantiene il servizio fino al gioco decisivo, in cui non ha avuto più la forza di reggere lo scambio. La seconda frazione sembra quella del riscatto per Garcia-Lopez. Due break al terzo e al quinto gioco e l’allungo fino al 5-1 che allude al terzo set, magari quello della certificazione della rimonta. Invece no. È solo il preludio al trionfo dell’azzurro, che migliora nel rendimento con la prima di servizio, riesce ad annullare un set point sul 3-5 (servizio spagnolo) e in poco tempo per Lorenzi è l’apoteosi del trionfo con ben 6 giochi consecutivi per la vittoria finale che vale il derby contro Gianluigi Quinzi nel secondo turno. Sarà un bel banco di prova per il 21enne azzurro, dopo i progressi messi in mostra nel match di ieri contro Mathieu che gli è valso il passaggio del turno e la prima gioia in carriera nel circuito maggiore. Lorenzi e Quinzi si sono affrontati soltanto una volta, a livello Challenger. Nel 2013 a Cordenons fu Paolino ad avere la meglio, lasciando soltanto 3 giochi al giovane connazionale.

Niente gloria invece per il nostro lucky loser, Luca Vanni. Troppo forte il ceco Vesely che in 80 minuti (concedendo all’azzurro la gloria di 5 giochi totali) si è qualificato al secondo turno, dove affronterà la tds 4 Misha Zverev. Sul centrale invece, a Chardy sono serviti 3 set per avere la meglio sul tunisino Jaziri, che dopo aver perso malamente il primo set in soli 32 minuti, si è rifatto solo nel secondo per poi crollare nel terzo. Il francese sfiderà al prossimo turno il tedesco Kohlschreiber, tds 3.

Risultati:

[5] P. Lorenzi b. G. Garcia-Lopez 7-6(4) 7-5

J. Vesely b. [LL] L. Vanni 6-2 6-3

J. Chardy b. M. Jaziri 6-4 4-6 6-3

[6] B. Paire vs C. Berlocq

B. Coric vs [WC] R. El Amrani

[2] A. Ramos-Vinolas vs [Q] L. Djere