Presentazione IBI 2017, Binaghi: “Ancora record. Federer? Non mi interessa”

Questa mattina è stata presentata la 74esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. Tra gli altri, è intervenuto Binaghi, incurante dell'assenza di Federer: "Io tifo Nadal"

Sono le 12,30 quando inizia la conferenza stampa di presentazione della 74esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Nella splendida sala all’inizio di viale dei Gladiatori sono presenti Angelo Binaghi, presidente della FIT, Giovanni Malagò, presidente del CONI, Nicola Pietrangeli, ambasciatore del tennis italiano, Virginia Raggi, sindaco di Roma, e Luigi Abete, presidente della BNL.

Interviene per primo Binaghi: “La manifestazione crea un indotto di oltre 100 milioni di euro, peraltro senza avere alcun finanziamento al Comune. Questo evento genera un fatturato di 33 milioni di euro, ovvero circa 4 milioni di euro al giorno. Questo è il torneo di tennis con più partecipanti al mondo: fino a oggi, infatti, hanno partecipato a questo evento 15302 persone (9019 nel 2016), un record che supera di oltre cinque volte quelli degli Us Open Playoff. Durante le fasi finali di questa manifestazione ospiteremo un torneo di quarta categoria per gli amatori. Se peserà l’assenza di Federer sugli Internazionali? Io anche in tempi non sospetti ho sempre tifato Nadal. D’altro canto qui Federer non ha mai vinto e credo non abbia un bel ricordo di Roma perché avrebbe dovuto vincere almeno due volte, in un’occasione ha anche avuto due match point contro Nadal. Una manifestazione come la nostra è più forte del grande campione e anche quest‘anno batteremo tutti i record. Quest’anno forse riusciremo a portare qui anche una leggenda come Rod Laver, già invitato più volte negli anni passati, e una figura femminile di spicco di cui non riveliamo il nome. Sarà una sorpresa. Insomma, ci sono novità sufficienti per essere certi che sarà una grandissima edizione”. In risposta alla domanda riguardante un possibile spostamento di sede, il dirigente sardo ha chiarito: “Se riusciremo a continuare ad avere una valida collaborazione con il Comune di Roma, non vedo perché il torneo si debba spostare da questa città”.



Segue Giovanni Malagò: “A noi del CONI viene riconosciuta una grande professionalità e credibilità in tutto il mondo e gli Internazionali sono il fiore all’occhiello del CONI, ciò che gli dà più lustro, senza dimenticare altri eventi, soprattutto il Sei Nazioni. Quest’anno il giorno della finale, sia maschile che femminile, sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come avviene per la Coppa Italia di calcio. A nome di tutto lo sport italiano, faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti”.

Parla anche Virginia Raggi: “Per Roma è estremamente importante poter ospitare nuovamente un evento di questa portata. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con la CONI Servizi che con la FIT per fare in modo che tutti gli atleti siano accolti nel miglior modo possibile, oltre a un lavoro importante sulla mobilità e altre iniziative collaterali, comprese alcune conferenze dei servizi. Negli ultimi anni l’amministrazione non ha collaborato molto con questa manifestazione, ma questa giunta si è adoperata fin da subito per invertire la rotta. Questa è una città che è legata agli Internazionali in maniera inscindibile. Stiamo facendo in modo che l’amministrazione sia perfettamente rispondente a tutte le esigenze e ai servizi che la città dovrà offrire nel corso di quei 9 giorni”.

Interviene Luigi Abete: “Questo è l’11esimo anno consecutiva in cui BNL Gruppo BNP Paribas sarà title sponsor del torneo e la partnership continuerà per almeno altri 8 anni. Il nostro Gruppo è molto legato al tennis, fin dal 1973, quando sponsorizzò per la prima volta il Roland Garros. Adesso è sponsor di tornei importanti come la Davis Cup, Indian Wells, Montecarlo, Shanghai e altri ancora. Lo sport è un momento di grande aggregazione sociale e, soprattutto grazie ai giovani, riusciamo a generare grandi profitti. Roma è. una grande città, con un grande passato ma anche con un grande futuro. Sono gli eventi come questo che danno grande visibilità mondiale e per questo BNL investe moltissimo su questo torneo”.

Chiude Nicola Pietrangeli: “Avere un campo a mio nome è incredibile. In Italia non c’è nessuna statua o monumento che porti il nome di qualcuno che è vivo. Quando morirò voglio che il mio funerale venga celebrato lì”.

Ricordiamo che, tra le altre cose, durante il torneo il servizio dei trasporti verrà offerto da Peugeot e che per tutti i 9 giorni sarà garantito il wifi gratuito in tutti i 20 ettari del Foro Italico. Inoltre domenica 14 maggio per la prima volta le stelle del tennis al Colosseo, simbolo della Capitale nel mondo. Due giorni prima, venerdì 12 maggio, si effettuerà il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile sotto l’Arco di Costantino. I protagonisti del torneo si concederanno a bagni di folla sia in Piazza del Popolo sia, ed è una novità assoluta, a Ponte di Nona (che si trova nella periferia di Roma), dove saranno allestiti tre campi in cui tutti potranno fare qualche scambio con i grandi protagonisti del tennis mondiale. Il torneo femminile verrà trasmesso integralmente da SuperTennis, canale 224 di Sky e 64 del digitale terrestre, che quest’anno si avvarrà della collaborazione dello “Scriba” Gianni Clerici, il quale, prima della sessione serale, racconterà aneddoti e segreti dei giocatori. Per quanto riguarda la kermesse maschile, invece, essa andrà in onda tutto su SKY Sport 2 e SKY Sport 3; due quarti di finale, le semifinali e la finale maschile saranno trasmessi in chiaro su TV8 del digitale terrestre.