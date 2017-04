Presenza illustre al Junior Tennis Perugia

L'argentina Paula Ormaechea (best ranking n.59 al mondo nell'ottobre 2013) ha scelto il circolo di via XX settembre per rilanciarsi

Paula Ormaechea, tennista argentina in passato nr. 59 al mondo, ha scelto lo Junior Tennis Perugia per tornare ad essere protagonista a grandi livelli. La giocatrice nativa di Sunchales, attualmente nr. 411 del ranking WTA, si sta allenando in questi giorni nel circolo del capoluogo, sotto lo sguardo attento dei maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Francesco Vazzana e Stefano Lillacci, con la grinta che da sempre la contraddistingue. Capace di arrivare per ben due occasioni al terzo turno del Roland Garros (2013 e 2014), la ventiquattrenne sudamericana ha intrapreso un cammino di rilancio che passa quindi per il training costante al club di via XX settembre. “Siamo ben felici che Paula abbia scelto lo Junior – dicono i quattro timonieri del circolo del capoluogo che recentemente hanno dato il via ad un nuovo corso prendendo il testimone dal fondatore Rodolfo ‘Poppi’ Vinti – e puntiamo a farle riassaporare belle sensazioni nel suo gioco”. In carriera Ormaechea ha vinto tra le altre cose anche tredici tornei del circuito futures in singolare e cinque in doppio, mentre a livello WTA vanta anche due secondi turni rispettivamente ad Australian Open (2012) ed US Open (2013) ed una finale al torneo di Bogotà (2013), in Colombia, battuta dalla serba Jelena Jankovic.