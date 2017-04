WTA Biel: ottimo esordio di Suarez Navarro, Pliskova già ai quarti

Grande partita tra Golubic e Siegemund con vittoria dell’elvetica al tie-break del terzo. Poche emozioni dagli altri match. Domani l’ottavo tra Suarez e Giorgi

Si è concluso solo oggi a Biel il programma dei match di primo turno. Carla Suarez Navarro e Laura Siegemund hanno infatti beneficiato di un giorno in più concesso per rientrare dall’America, essendosi spinte fino in semifinale la scorsa settimana rispettivamente a Monterrey e Charleston. La spagnola, apparsa tutt’altro che stanca, ha regolato con un netto 6-1 6-2 la statunitense numero 86 del ranking Julia Boserup. Nel match di domani toccherà a Camila Giorgi il difficile compito di tentare di estrometterla dal torneo (2-1 i precedenti in favore di Suarez Navarro).

La giocatrice tedesca invece si è trovata ad affrontare in chiusura di giornata la beniamina di casa Viktorija Golubic, in quella che si rivelerà la partita del giorno. Tre i precedenti, con Siegemund avanti 2-1. Nell’unico incrocio nel circuito maggiore, a Linz 2016, si è però imposta l’elvetica in due set. Parte subito forte la svizzera comandando gli scambi nelle prime battute e brekkando a 0 in apertura. Nel combattuto secondo game concede due occasioni per il controbreak ma le annulla alla grande e tiene il servizio ai vantaggi. Golubic continua a muovere benissimo il gioco aprendosi il campo con le sue accelerazioni e limitando al minimo gli errori, Siegemund fa molta fatica nel cercare di contrastarla. Sul 3-1 la numero 5 del seeding va nuovamente sotto 0-30 sulla sua battuta e finisce per concedere altre due palle break, cedendo alla prima occasione con un doppio fallo. La 24enne di Zurigo nel quinto game offre un secondo break point ma annulla anche questo con grande sicurezza e sale 5-1. Nel turno di battuta successivo non trema e chiude a 15 facendo suo un primo set mai in discussione. Inizio di secondo parziale più equilibrato. Avanti 2-1, Laura si guadagna un’occasione per allungare ma spreca tutto spedendo in corridoio un lungolinea di dritto da ottima posizione. La teutonica alterna buoni punti a brutti errori e finisce per perdere nuovamente il servizio nel quinto game alla prima opportunità concessa. Nel gioco successivo però strappa per la prima volta la battuta all’avversaria chiudendo con una risposta vincente di rovescio e impatta sul 3 pari. Nuovo scambio di break tra il settimo e l’ottavo game con Golubic che comincia a concedere qualcosa in più e Siegemund che riesce sempre più di frequente a comandare gli scambi. Sul 5-4 la tedesca, al termine di un game combattuto, chiude il set in risposta alla terza occasione rimandando il verdetto al set decisivo.

La partita sembra ora completamente girata e la 29enne tedesca sale velocemente 3-0 nel terzo parziale. I colpi di scena non sono però finiti: Viktorija riesce a tornare a galla trovando il controbreak nel quinto game e impatta poi sul 3 pari. Sul 4-4 l’elvetica sale 0-40 in risposta giocando un gran tennis ma la teutonica, con cinque punti di fila tra cui uno splendido pallonetto vincente, riesce a salvarsi. Ora Golubic pare di nuovo averne di più ma Laura non molla ed è bravissima ad annullare altri due break point nell’undicesimo game. Il match ha la sua giusta conclusione al tie-break. Il primo allungo è della svizzera che sale 3-1 grazie a un gratuito avversario. Si va al cambio campo sul 4-2, poi Viktorija, avanti 5-3, trova un gran vincente lungolinea col suo splendido rovescio a una mano che le vale tre match point. Le basterà il primo per chiudere e poter esprimere tutta la sua gioia in mezzo alla standing ovation del pubblico di casa. Partita bellissima ed emozionante tra due giocatrici dal tennis vario e divertente, con colpi di scena a non finire. Bravissima Siegemund ad invertire l’inerzia del secondo set contro un’avversaria che fino a quel momento era stata praticamente perfetta. Ancora più brava l’elvetica a rientrare in partita da 3-0 sotto nel terzo, quando il finale dell’incontro sembrava ormai scritto. Giusto l’epilogo al tie-break per un grande match che ha saputo ravvivare una giornata altrimenti piuttosto avara di emozioni. Viktorija Golubic dovrà cercare di recuperare in fretta le energie, dato che tornerà in campo già domani per il suo ottavo di finale contro la bielorussa Sasnovich.

Per quanto riguarda i match di ottavi di finale, in apertura di giornata la belga Elise Mertens, numero 68 del mondo e vincitrice a sorpresa ad Hobart ad inizio anno, ha superato facilmente in due set la tedesca Mona Barthel, numero 80 ma con un best ranking di numero 23 WTA. La 21enne belga sfiderà nei quarti la coetanea estone Annett Kontaveit che ha avuto ragione della russa Evgeniya Rodina. Vittoria molto facile anche per Kristyna Pliskova. La sorella di Karolina, che aveva superato al primo turno Roberta Vinci, ha disposto senza problemi di Donna Vekic lasciandole appena tre game. La ceca, attuale numero 58 del mondo, pare trovarsi molto bene con le condizioni indoor del torneo svizzero e, trovandosi anche in uno spicchio di tabellone non troppo insidioso, potrebbe puntare ad arrivare fino in fondo. Nell’ultimo incontro sul campo 1 altra vittoria in due set, questa volta di Julia Goerges sulla 20enne francese Oceane Dodin. La tedesca numero 46 WTA ha tirato fuori una grande prestazione al servizio con ben 12 ace in 10 turni di battuta.

In programma nella giornata di domani gli ultimi quattro incontri degli ottavi di finale.

Risultati:

Secondo turno

E. Mertens b. M. Barthel 6-2 6-4

Kr. Pliskova b. D. Vekic 6-1 6-2

A. Kontaveit b. E. Rodina 6-3 6-2

[7] J. Goerges b. O. Dodin 6-4 6-3

Primo turno

[2/WC] C. Suarez Navarro b. J. Boserup 6-1 6-2

V. Golubic b. [5] L. Siegemund 6-2 4-6 7-6(3)

Giacomo Capra